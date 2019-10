Mika Vs Giordana Petralia “Sei vecchia!”/ Sfera Ebbasta sbotta: “Che coraggio…”

Non poteva che essere Mika il protagonista della prima puntata live di X Factor 2019, nel bene e nel male. Sono in molti quelli che lo vorrebbero di nuovo tra i giudici del programma, magari proprio in coppia con Fedez, e proprio ieri sera lui ha dato dimostrazione di quello che è in grado di fare accendendo la miccia e mettendo un po’ in crisi gli altri amici giudici, un po’ sottotono in questa edizione. A quanto pare il programma ha messo da parte liti e discussioni per puntare sul talento ma ieri sera Mika ha rispolverato un po’ il “vecchio modello” proprio dando della vecchia ad una concorrente e, in particolare, a Giordana Petralia, la giovane concorrente di Sfera Ebbasta che sul palco si presenta sempre accompagnata dalla sua arpa. Anche nel primo live in onda ieri sera è successo lo stesso ma, a quanto pare, la sua interpretazione non ha convinto poi molto Mika.

MIKA ALL’ATTACCO DI GIORDANA: LA RISPOSTA DI SFERA EBBASTA

Proprio durante la novità di questi live, ovvero il ballottaggio a tre, il giudice speciale, Mika ieri sera, può salvare uno dei concorrenti mentre gli altri due devono sottostare al verdetto dei giudici. Proprio in quel frangente, Giordana, Enrico e Mariam si sono scontrati ed è stato a quel punto che MIka ha tuonato contro la prima: “Ma davvero è minorenne? Sembra una vecchia! Io non ho visto l’espressione perchè era coperta dall’arpa, ma era vestita come una cantante di un Sanremo di dieci anni fa”. Sfera Ebbasta di certo non gliele manda a dire e subito fa notare che forse lui è quello meno adatto per parlare di look: “Parli del look di Giordana vestito così? Parliamo di musica, dai!”. A quel punto Mika ha risposto con il sorriso e ha rilanciato: “Io penso che lei può fare delle cose poetiche, non sto qui per distruggerla, proprio perchè penso possa fare molto scelgo di salvarla”.

