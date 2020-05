Mika/ Quarantena in famiglia, tra vicini stonati e desiderio di normalità

Pubblicità

Mika sarà uno degli ospiti che si alterneranno sul palco nella serata diretta da Fiorella Mannoia, 1,2,3 Fiorella!, riproposta in prima serata su Rai1. L’artista libanese è diventato negli ultimi anni un volto molto familiare della televisione italiana e amato dal pubblico, che gli è sempre vicino anche in questo momento ben difficile che il cantante sta passando. Come ha infatti raccontato lo stesso Mika nel salotto di Mara Venier a Domenica In, la madre, che pure sta lottando contro un tumore, nei giorni scorsi è stata ricoverata perchè trovata positiva al coronavirus.

MIKA, IN QUARANTENA CON LA FAMIGLIA

Una notizia drammatica dunque per Mika che si è subito riavvicinato alla famiglia, con cui sta passando questo periodo di quarantena. Il cantante libanese, che ha pure raccontato della riscontrata positività al coronavirus anche del padre, sempre ospite da Mara Venier, ha voluto comunque tranquillizzare sulle condizioni generali della sua famiglia: nessuno tra coloro che hanno contratto il covid-19 ha sviluppato sintomi gravi, neanche la madre che è stata però ricoverata d’urgenza a causa della sua situazione di salute già compromessa. Mika ha sottolineato come fortunatamente la situazione della mamma si sia improvvisamente stabilizzata: un miglioramento repentino che ha stupito positivamente anche i medici e che ha permesso alla famiglia di tirare un sospiro di sollievo. Rassicurato, Mika, bloccato ad Atene con la famiglia, ha cercato di approfittare del tempo libero per meditare, lavorare e leggere.

MIKA LONTANO DAI SOCIAL MA VICINO ALLA FAMIGLIA

E proprio per dedicarsi alla famiglia e per essere di completo supporto alla mamma malata che Mika, nei giorni scorsi è scomparso completamente dai radar, social o meno, ma anche per i colleghi e amici più stretti. Ma fortunatamente le cose sono repentinamente cambiate e ora l’importante per il cantante libanese, oltre che godersi la vicinanza degli affetti, sarà far passare il tempo, tenuto conto che ci vorrà molto tempo per tornare alla normalità, secondo l’opinione di Mika. E come dunque passare il tempo se non dedicandosi alla musica? L’artista, scherzando con Mara Venier ha raccontato alcuni aneddoti divertenti, anche su i suoi vicini di casa che a quanto pare non sarebbero molto bravi a suonare il pianoforte. Mika vorrebbe suonarlo al suo posto ma il vicino non gli apre la porta per la quarantena, così deve accontentarsi di sentirlo strimpellare e… stonare.



