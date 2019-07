Mike Bongiorno/ Rivelazione choc di Paola Barale…

Mike Bongiorno è stato indubbiamente uno dei pilastri della storia della televisione italiana. Lo sa bene Paola Barale, ospite di “Non disturbare” di Paola Perego, che deve tantissimo del successo proprio al conduttore televisivo. La Barale, infatti, negli anni ’90 è diventata molto popolare come valletta del mitico Mike nel programma cult “La ruota della fortuna”. Un’esperienza che ricorda ancora oggi con tanta emozione visto che quel programma l’ha lanciata nel mondo della tv. Non solo, “La ruota della fortuna” ha permesso ad una giovanissima Paola di imparare tanto lavorando con un mostro sacro della tv. “Devo molto a Mike, se non fosse stato per lui io non sarei qua” ha confessato la conduttrice durante un’intervista rilasciata a Caterina Balivo nel salotto di “Vieni da me”.

Paola Barale: “Mike Bongiorno mi ha insegnato la professionalità”

Sono tanti i ricordi di Paola Barale legati a Mike Bongiorno. Del resto la conduttrice ha lavorato per tantissimi anni con il re dei quiz in programmi cult come “La ruota della fortuna” e “La ruota della fortuna Mondial”. Parlando di Mike, la Barale ha confessato: “era un idolo, ed io, come altri, ci rapportavamo a lui come con un boss”. Non solo, la Barale ci tiene a precisare che grazie agli insegnamenti di Mike è riuscita a farsi le ossa nel mondo della televisione: “mi ha insegnato la professionalità, a stare in uno studio televisivo, mi ha insegnato ad essere puntualissima anche se lui non lo era mai”. La showgirl non nasconde però che tra i due non c’è stata amicizia: “non eravamo amici, non c’era confidenza con lui, era severo”. Sicuramente però gli anni trascorsi con lui a “La ruota della fortuna” l’hanno formata professionalmente: “Mike mi ha fatto il c***o”.

Paola Barale rivelazione choc su Mike Bongiorno

Un rapporto prettamente lavorativo quello condiviso tra Mike Bongiorno e Paola Barale. Il conduttore televisivo ha segnato la carriera della showgirl, anche se la Barale ha fatto una rivelazione choc sul celebre conduttore di tantissime trasmissioni di successo. “La cosa che più mi ha fatto male è stato che da lì in poi io non esistevo più per lui” ha rivelato la showgirl raccontando come ad un certo punto Mike abbia smesso di renderla partecipe con battutine spingendola a pensare di poterlo prendere a pugni. “Mike è stato il primo uomo che ho pensato di prendere a pugni” ha detto la Barale, che recentemente a Domenica In ha raccontato anche un altro aneddoto sul mitico Mike: “sto per cambiare casa e, per un pelo, non mi trasferirò in Via Mike Bongiorno. Avrei voluto trasferirmi lì, non ci avrebbe creduto nessuno! Mike era severo, era un maestro molto severo, erano altri tempi, c’era un pudore diverso, c’erano dei ritmi allucinanti, con Mike, si lavorava 25 ore al giorno, lui era una macchina. E’ stata una grande scuola, mi ha insegnata tante cose. E’ lui che mi ha preso. Lui mi voleva molto bene”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA