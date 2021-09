Mike Bongiorno e Loretta Goggi, lite a Miss Italia/ “Offesa come professionista”

Ci sono anche Mike Bongiorno e Loretta Goggi nella puntata speciale di Techetechetè “Il bello della diretta” a cura di Fausto Massa e dedicata ai litigi improvvisi, figuracce, papere e tutti i momenti più imbarazzanti della storia della TV. Sicuramente tra i momenti più imbarazzanti della tv in diretta c’è il confronto – scontro tra Mike Bongiorno e Loretta Goggi durante Miss Italia 2007: nessuna gag preparata a tavolino, i due co-conduttori se ne sono dette di cotte e di crude durante il concorso di bellezza italiana. “Io così non ci sto, è mezzora che aspetto di entrare, grazie a tutti per l’opportunità, io me ne vado” – esordisce così la Goggi scendendo le scalinate del palazzetto dello sport di Salsomaggiore rivolgendosi a Mike Bongiorno e alle Miss in gara.

La Goggi è nera come il suo abito ed è infuriata verso il padrone di casa Mike Bongiorno a cui dice: “mi hai trattato come Edy Campagnoli la tua valletta muta”. Il re della televisione italiana si ritrova da solo sul palcoscenico visto che la Goggi saluta tutti e se ne va.

Mike Bongiorno e Loretta Goggi: la lite a miss Italia 2007

La lite tra Mike Bongiorno e Loretta Goggi a miss Italia 2007 è entrata negli annali della storia della televisione italiana. Una sfuriata vera e propria quella della showgirl ed attrice che lascia da solo il conduttore sul palcoscenico del palazzetto dello sport di Salsomaggiore. A soccorrerlo la miss Italia in carica Claudia Andreatti che si offre di fargli da spalla presentando il presidente della giuria Michele Placido. Per fortuna a placare gli animi ci ha pensato il direttore di RaiUno Fabrizio Del Noce che insegue la Goggi chiedendole di tornare. “Ti prego Loretta…devi rientrare è una diretta” – dice il direttore di RaiUno Fabrizio Del Noce.

Intanto Mike è contrariato dalla cosa al punto da dire: “così non va bene”. In realtà tra i due c’erano già stati dei contrasti durante le prove con Bongiorno che aveva sbottato davanti le ragazze in gara: “non posso essere io la spalla di chi dovrebbe farmi la spalla». «Lei ha troppo spazio, è sempre in mezzo, io che devo fare?”. A distanza di anni da questa lite, la Goggi è tornata sulla cosa rivelando: “per rispetto alla sua memoria dirò solo che conservo una lettera della Rai che dice che non ero valletta, ma co-conduttrice. Stimavo Mike, ma mi sono sentita offesa come professionista e donna. Non rispondo adesso che Mike non c’è più e che voglio comunque ricordare come un grandissimo della televisione. Vorrei solo aggiungere una cosa, che quello che avete visto è in realtà quello che è successo”.

