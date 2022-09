Mike Tyson “Ho la sciatica, a volte non riesco a parlare”/ “E’ il mio unico problema”

Mike Tyson torna allo scoperto, ancora una volta per parlare della sua salute. Il 56enne ex campione del mondo dei pesi massimi, atleta amato e chiacchierato in tutto il mondo per via della sua carriera fatta di picchi altissimi e nel contempo di molti bassi, ha svelato di soffrire di sciatica. «Soffro di sciatica e ogni tanto divampa – ha detto in un’intervista a Newsmax Tv, così come si legge sul sito del Corriere della Sera – quando si presenta in forma acuta, non riesco nemmeno a parlare. Grazie a Dio è l’unico problema di salute che ho, sono in splendida forma».

Parole che si ricollegano alle immagini dello stesso Mike Tyson dello scorso mese di agosto, quando l’ex pugile era apparso in sedie a rotelle in aeroporto. In ogni caso, l’ex atleta a stelle e strisce ha fatto sapere di essere in perfetta forma al di là appunto della sciatica: «È l’unico problema che ho». Proprio quello scatto aveva moltiplicato i gossip e i pettegolezzi, anche perchè a luglio era stato lo stesso Mike Tyson ad alimentarli in occasione di una puntata del suo podcast “Hotbox”, in cui aveva di fatto spiegato di essere convinto che sarebbe morto nel giro di breve tempo «Quando mi guardo allo specchio e vedo quelle piccole macchie sul mio viso, dico: “Wow. Ciò significa che la mia data di scadenza si avvicina molto presto”».

MIKE TYSON E LO SCATTO IN CARROZZINA E CON IL BASTONE

Un mese più tardi erano quindi giunte le allarmi foto di Mike Tyson in sede a rotelle e che camminava mentre si sorreggeva ad un bastone, scatti che avevano fatto il giro del mondo, e che aveva fatto temere il peggio.

Fortunatamente si tratta solo di sciatica, e come precisato da Maurizio Fornari, responsabile di Neurochirurgia all’Istituto Humanitas di Milano, in un’intervista al Corriere della Sera, «la sciatica è l’infiammazione del nervo sciatico e indica che è in corso un’irritazione di una radice nervosa nella parte bassa della schiena. Il dolore tipico, infatti, ha origine nella zona lombare e scende lungo il nervo sciatico, passando lungo il gluteo e la gamba, fino a raggiungere il piede. In genere, il dolore interessa un solo lato del corpo e ha un’intensità che varia da lieve a lancinante».

