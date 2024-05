Mike Tyson, malore durante volo Miami-Los Angeles/ Nausea e vertigini: “Riacutizzarsi di un’ulcera”

Mike Tyson, uno dei pugili più famosi di tutti i tempi, ha avuto un malore durante un volo. Come riferito dall’agenzia Agi attraverso il suo sito web, l’atleta si è sentito male mentre si trovava su un velivolo della compagnia America Airlines che era decollato da Miami e che era diretto a Los Angeles, almeno una mezz’ora prima dell’atterraggio. Ad un certo punto si è sentita la voce dell’altoparlante che ha chiesto se vi fosse un medico esperto a bordo, e nessuno fra i passeggeri si è immaginato che l’aiuto fosse richiesto appunto per la star del ring.

Un avviso, sottolinea l’Agi, che è apparso anche sugli schermi posizionati di fronte ai passeggeri, di conseguenza si è trattato di qualcosa di serio. Una hostess presente sull’aereo ha aggiunto: “Si tratta di una persona molto importante, e vogliamo essere sicuri che tutto vada per il meglio”.

MIKE TYSON, MALORE DURANTE VOLO MIAMI-LOS ANGELES: LA RICHIESTA DEL SOCCORSO

La richiesta di soccorso riguardava appunto il 57enne Mike Tyson che in quegli istanti si trovava in prima classe e che aveva avuto dei giramenti di testa e della nausea e che non stava affatto bene. Lo staff del boxeur ha quindi chiesto un aiuto urgente e il personale di bordo dell’aereo si è subito mobilitato per risolvere la situazione.

Una volta giunto a Los Angeles l’aereo è atterrato regolarmente ed è rimasto fermo in pista per permettere al personale medico di salire a bordo e fornire le dovute cure a Mike Tyson e l’operazione è durata in totale circa 25 minuti, anche se non è ben chiaro cosa sia accaduto e cosa sia stato fatto allo stesso pugile. Alla fine è stato lo stesso staff di Iron Mike a spiegarlo nei dettagli, precisando che l’atleta è stato colpito dal riacutizzarsi di un’ulcera che ha provocato dei dolori lancinanti a Mike Tyson.

MIKE TYSON, MALORE DURANTE VOLO MIAMI-LOS ANGELES: LE PAROLE DEL PORTAVOCE

In ogni caso, ha aggiunto il portavoce dello sportivo: “Per fortuna Mike ha risposto alla grande. Siamo grati – ha aggiunto e concluso – al personale medico che lo ha soccorso prontamente”. Mike Tyson non ha ancora appeso i guantoni al chiodo e il prossimo 20 luglio salirà nuovamente sul ring per l’atteso incontro con lo youtuber Jake Paul, giovane star del web con milioni di follower, che si è detto certo di poter “stendere il vecchio”.

Si tratta di un evento che ovviamente è chiacchieratissimo tenendo conto dell’età di Iron Mike, quasi 60enne e del fatto che lo stesso pugile si sia ritirato dalle scene da quasi 20 anni, dal lontano nel 2005. In ogni caso già nel 2020 Mike Tyson era tornato a combattere contro Roy Jones junior, in California, evento che, come ricorda l’Agi, aveva suscitato non poche perplessità nei fan dell’atleta nonché degli amanti della boxe. Quel match si era comunque chiuso con un pareggio, come si concluderà la sfida fra Jake Paul (27enne), e Mike Tyson? Lo scopriremo fra poco meno di due mesi.

