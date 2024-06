Mike Tyson, rinviato il match con Jake Paul/ L’ulcera blocca il ritorno di Iron Mike (oggi 1° giugno 2024)

MIKE TYSON, RINVIATO IL MATCH CON JAKE PAUL

L’attesissimo incontro tra Mike Tyson e Jake Paul è stato rinviato ufficialmente: nulla da fare per l’incontro che avrebbe dovuto riportare sul ring “Iron Mike” contro lo youtuber ad Arlington sabato 20 luglio prossimo, dal momento che il combattimento Tyson vs Paul è stato rinviato a data da destinarsi a causa di motivazioni mediche, cioè l’impossibilità da parte di Tyson di combattere a causa delle sue attuali condizioni di salute.

Cominciamo dall’ufficialità, sancita dal comunicato di Most Valuable Prmomotions: “L’imminente incontro di boxe tra Jake Paul e Mike Tyson sarà purtroppo rinviato. Durante una consultazione con professionisti medici sulla sua recente riacutizzazione dell’ulcera, è stato raccomandato a Mike Tyson un allenamento minimo o leggero nelle prossime settimane e poi ritorni all’allenamento completo senza limitazioni”.

UN MALORE IN AEREO PER PROBLEMI DI ULCERA, LE CONDIZIONI DI MIKE TYSON

Naturalmente l’obiettivo degli organizzatori è quello di riuscire comunque a organizzare un match che avrebbe fatto parlare il mondo intero, stante la popolarità di Mike Tyson, che non viene intaccata nemmeno dal passare degli anni – o forse meglio, dei decenni. In questo momento la priorità è concedere ad Iron Mike il tempo necessario per esibirsi al massimo livello. Secondo quanto si apprende, il veterano del ring dovrebbe tornare al suo programma di allenamento completo nelle prossime settimane “ed è ansioso di tornare sul ring”.

Mike Tyson, che ha ormai ben 57 anni, ha accusato un malore lo scorso weekend su un volo da Miami a Los Angeles: ha accusato nausea e vertigini ed è stato poi soccorso al momento dell’atterraggio. Questo malessere dovrebbe essere causato dai problemi di ulcera che da tempo affliggono uno dei pugili più famosi della storia. Non si fanno quindi calcoli precisi: Tyson vs Paul è stata rinviata con l’obiettivo di proporre l’incontro entro la fine dell’anno, ma tutto naturalmente dipenderà dalle condizioni fisiche dell’ex campione del Mondo dei pesi massimi.











