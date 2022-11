Mike Tyson ed Evander Holyfield produrranno snack cannabis/ “A forma di orecchio”

Mike Tyson ed Evander Holyfield sono rimasti nell’immaginario collettivo. Il loro incontro sul ring risalente a 25 anni, nel 1997, quando Iron Mike strappò parte dell’orecchio all’avversario con un morso, resta ancora oggi una delle sfide di boxe più significative e avvincenti di tutti i tempi. Evidentemente lo sanno bene anche i due ex campioni mondiali dei pesi massimi, che hanno deciso di unirsi in un business a dir poco particolare. Come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, infatti, Tyson ed Evander Holyfield sono diventati soci in vista delle festività natalizie ormai alle porte, decidendo di lanciare sul mercato un particolare tipo di prodotto, leggasi degli snack e delle caramelle gommose alla cannabis.

Forse non tutti sanno che dalla fine del 2018 Mike Tyson è divenuto produttore di estratti di cannabis legale e la sua attività prevede la coltivazione di marijuana nel suo ranch di 16 ettari in California, una zona desertica situata a meno di 100 chilometri a sud ovest del Parco nazionale della Death Valley. Come ricorda ancora l’agenzia di stampa Ansa attraverso il proprio sito, metà del Tyson Ranch è destinato alla coltivazione mentre l’altra a strutture per altre attività fra cui la ‘Tyson Cultivation School’.

MIKE TYSON ED EVANDER HOLYFIELD E GLI SNACK ALLA CANNABIS: “TRE GUSTI DISPONIBILI”

Proprio da questa attività è nata l’idea di produrre gli snack ‘Holy Ears’ a forma di orecchio, ispirati al famoso incontro di boxe del 1997. Inoltre, per i clienti vi saranno anche infusi di Thc, che saranno immessi sul mercato da una società di proprietà di Holyfield.

“Mike e io abbiamo una lunga storia di competizione – sono le parole dell’ex pugile -, ma anche di rispetto reciproco. E quella notte del 1997 ha cambiato entrambe le nostre vite. Allora – ha proseguito – non ci rendevamo conto che anche come atleti di potenza soffrivamo molto. Ora, quasi 20 anni dopo, abbiamo l’opportunità di condividere la medicina di cui avevamo veramente bisogno durante le nostre carriere”. Tyson si è limitato a spiegare che snack e caramelle alla cannabis saranno in vendita al gusto “Cherry Pie Punch”, “Sour Apple Punch” e “Black Eye Berry”, e il tutto sarà “completamente naturale, vegano e senza glutine”.

