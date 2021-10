Mila Suarez “Ad Alex Belli piace Soleil Sorge”/ “Al GF Vip tradirà Delia Duran…”

Tra Alex Belli e Soleil Sorge c’è qualcosa di più di una semplice amicizia? Non è passato inosservato il feeling tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, tra cui però non c’è stato nulla anche perché l’attore è sposato con Delia Duran, ma secondo Mila Suarez il suo ex fidanzato potrebbe essersi davvero invaghito dell’influencer. La modella marocchina ne ha parlato apertamente in una lettera rivolta all’attore pubblicata dal settimanale Di Più. “Soleil ti è piaciuta subito, l’ho capito da come l’hai sempre guardata. Io Soleil la conosco bene ed è vero che è una ragazza magnetica e tu sei stato attratto da lei come una calamita con il ferro”, ha scritto Mila Suarez. Nella missiva parla dell’attenzione rivolta da Alex Belli a Soleil Sorge: “Ti ho visto mentre la seguivi con lo sguardo e parlavi con lei, spostando il tuo ciuffo con quel classico sguardo languido che ben conosco”.

Per la modella la fedeltà dell’attore nei confronti di Delia Duran è fortemente a rischio. “Anche se cerchi di controllare ogni tuo respiro nella Casa, la maschera sta scricchiolando e sono convinta che presto ti rivelerai per quello che sei: un infedele”, ha scritto Mila Suarez.

“CARO ALEX, PRIMA O POI TRADIRAI DELIA DURAN”

Nella lettera pubblicata dal settimanale Di Più viene tirata in ballo anche l’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova, perché Mila Suarez sottolinea che l’attore è stato fedele anche con lei. “Mi chiedo se non sia già accaduto con la tua attuale moglie, Delia”, ha aggiunto velenosamente la modella marocchina, che è stata insieme ad Alex Belli dal 2016 al 2018. “Non sei il principe azzurro che vuoi far credere e sono pronta a scommettere che al Grande Fratello Vip prima o poi tradirai”, ha profetizzato Mila Suarez.

L’attuale moglie dell’attore, Delia Duran, si era detta tranquilla riguardo il feeling tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 2021, perché ritiene che il marito veda l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi solo come un’amica. Ma queste parole potrebbero scalfire le sue certezze? Potremmo scoprirlo molto presto, ma sarà interessante anche capire se il diretto interessato verrà informato e che reazione avrà in tal caso.

