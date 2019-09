Mila Suarez, ex fidanzata Alex Belli/ “Lui e Delia Duran dovrebbero ringraziarmi” (Temptation Island Vip)

Mila Suarez, la ex fidanzata di Alex Belli, torna a parlare dell’ex compagno entrato la scorsa settimana con la nuova fidanzata Delia Duran a Temptation Island Vip. La modella, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello 16, continua a sostenere la sua tesi: Alex Belli l’ha tradita e lasciata da solo in un momento molto difficile della sua vita. L’attore di Centovetrine, invece, ha sempre smentito la cosa sottolineando più volte che la Suarez lo scorso anno sarebbe entrata nella casa del reality show di Canale 5 solo per infangare la sua reputazione. Dove sta la verità? In realtà la ex coppia si era chiarita e, in un certo senso, riappacificata, anche se oggi la modella torna a puntare il dito contro l’ex compagno dalle pagine del settimanale Nuovo.

Mila Suarez contro Alex Belli e Delia Duran: “a Temptation Island Vip grazie a me”

L’ingresso a sorpresa di Alex Belli e Delia Duran nella seconda edizione di Temptation Island Vip, il reality dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, ha spinto Mila Suarez a buttare nuova benzina su un fuoco di polemiche che sembrava essersi assopito. La bella modella, senza girarci troppo intorno, durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha detto: “Alex e Delia prima di partire per Temptation Island VIP avrebbero dovuto ringraziarmi con duecento rose rosse”. La ex concorrente del Grande Fratello 16, infatti, ha ricordato che durante la sua esperienza nella casa la coppia ha avuto popolarità proprio grazie a lei. “Quando mi trovavo nella casa del Grande Fratello loro sono entrati per confrontarsi con me. Il tutto fatto solo per visibilità. A mio avviso non era necessario farlo in televisione. Ma è comunque chiaro che a loro non interessa niente se non lo spettacolo e farsi vedere. Fingono di essere liberi e sereni, ciò che non sono e non saranno mai”.

Mila Suarez contro Alex Belli: “è un bravo attore e nella vita reale è uno stratega”

Ma non finisce qui, visto che Mila Suarez ha punzecchiato l’ex fidanzato descrivendolo come un bravo attore sul set, ma uno stratega nella vita privata. “Per lui tutto è un gioco” – ha sottolineato la modella, che è tornata a parlare del comportamento dell’ex fidanzato quando l’ha lasciata da sola in una camera d’albero: ” quando mi ha lasciata in quella camera d’albergo durante la mia convalescenza. Sapeva benissimo che non sarei stata zitta. Ma doveva correre da lei, che non aspettava altro, ovviamente”. La Suarez non ha risparmiato neppure Delia Duran, la nuova fiamma di Alex Belli: “è convinta di aver fatto jackpot con lui, ma si ricrederà molto presto. Inizio a sospettare che tra loro sia tutto finto. La maggior parte dei loro lavori sono autoscatti. Sono troppo concentrati su di loro” arrivano perfino a pensare che sia una coppia costruito a tavolino. “Secondo me stanno insieme per interesse e per fare affari, non credo si tratti d’amore” ha detto la Suarez. Come replicherà la coppia?



