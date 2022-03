Mila Suarez nuovi scontri con Soleil Sorge a La pupa e Il secchione?/ L’ombra di Alex Belli…

La pupa Mila Suarez, già nota al grande pubblico per essere l’ex fidanzata di Alex Belli, è protagonista, poco dopo il suo ingresso, di un acceso scontro con la giurata Soleil Sorge. Tra le due non scorre buon sangue a causa di quanto accaduto tra l’influencer e Alex Belli all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Soleil, naturalmente, non perde occasione per provocare la donna affermando come questa sia solo gelosa perché l’attore abbia deciso di non sposarla mentre la concorrente dello show l’attacca ricordandole come all’interno della casa l’attore abbia decido di scaricarla davanti a tutta l’Italia. Quando Barbara D’Urso ha messo in risalto come la concorrente avesse pubblicato una storia su Instagram contro l’influencer.

Mila Suarez e Soleil Sorge una sfida a colpi di frecciatine

La discussione tra Mila Suarez e Soleil Sorge non accenna a volersi fermare e, la modella ha accusato l’influencer ricordandole come lei cerchi di litigare solo con ragazze straniere che non parlano bene a lingua italiana e non si sappiano difendere. Sentendo l’accusa della ragazza, Federico Fashion Style è intervenuto nella difesa della sua collega sostenendo che Mila sa parlare molto bene l’italiano.

Naturalmente l’ex di Alex Belli nel suo discorso ha fatto più volte riferimento alla lite della giurata contro Delia Duran arrivando ad accusare anche l’influencer dicendole di aver utilizzato gli uomini solo per poter apparire in televisione dicendole: “Cambi uomini come le mutande“. Sicuramente tra Mila Suarez e Soleil Sorge la tensione è tanta e durante le prossime puntate si prospettano continui scontri.

