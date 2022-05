Milan campione d’Italia se/ I risultati utili per lo scudetto con il Sassuolo

MILAN CAMPIONE D’ITALIA SE: TUTTO NELLE MANI DEI ROSSONERI!

Il Milan campione d’Italia è l’eventualità più probabile che potrebbe verificarsi oggi al termine dell’ultima giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Di conseguenza il Milan di Stefano Pioli è ad un passo dallo scrivere la storia della società rossonera perché spezzerebbe un digiuno di ben undici anni dopo lo scudetto che il Milan aveva vinto nel 2010-2011, ultima grande soddisfazione della trentennale epopea rossonera sotto la presidenza di Silvio Berlusconi. Sono poi arrivati anni molto difficili, che però potrebbero finire appunto questa sera se gli uomini di Stefano Pioli riusciranno a vincere lo scudetto partendo da una situazione di classifica ideale, come esamineremo fra poco.

Diretta/ Sassuolo Milan streaming video tv: Dionisi ottimo, Pioli fantastico

Prima, lasciateci ricordare che il Milan è stato campione d’Italia per diciotto volte finora nella sua storia. Undici anni senza scudetto non sono un digiuno di spicco in assoluto, i rossoneri restarono infatti addirittura per 44 anni senza vincere il tricolore dal 1907 fino al 1951, ma da allora in poi il Milan è naturalmente diventato una delle società più vincenti del calcio italiano, di conseguenza undici anni senza successi in Serie A fanno notizia nella storia più “contemporanea” del calcio italiano. Inoltre, lo scudetto numero 19 varrebbe l’aggancio all’Inter, che un anno fa aveva spezzato a sua volta un digiuno proprio di undici anni e che adesso è rimasta l’unica avversaria con due punti di ritardo, da battere per rilanciarsi anche nella sfida su chi arriverà per primo alla seconda stella.

Probabili formazioni Sassuolo Milan/ Leao sfida Raspadori sulla trequarti

MILAN CAMPIONE D’ITALIA SE: I RISULTATI UTILI CONTRO IL SASSUOLO

Andiamo allora finalmente a scoprire quali saranno i risultati che permetterebbero al Milan di essere campione d’Italia oggi: cominciamo osservando che Sassuolo Milan sarà alle ore 18.00 in contemporanea con Inter Sampdoria, dal momento che almeno all’ultima giornata viene riesumato il criterio della contemporaneità, la cui assenza ha fatto tanto discutere nelle scorse settimane. In ogni caso, possiamo dire che il Milan potrebbe anche trascurare il verdetto di San Siro, perché ha il destino nelle proprie mani grazie ai due punti di vantaggio e agli scontri diretti favorevoli, che potrebbero avere una notevole importanza.

Calciomercato Milan news/ Origi fino al 2026, piace Broja (ultime notizie)

Sarà una certezza festeggiare lo scudetto del Milan oggi naturalmente in caso di vittoria, ma proprio grazie agli scontri diretti favorevoli anche in caso di pareggio: in quel caso, il Milan resterebbe davanti e sarebbe campione d’Italia anche se l’Inter vincesse contro la Sampdoria, a pari punti nella classifica finale ma con l’esito dei derby a far sorridere il Diavolo, forse per i tifosi sarebbe l’epilogo più bello in assoluto. In caso di sconfitta invece i rossoneri lascerebbero pericolosamente la porta aperta ai cugini, ma il Milan potrebbe comunque diventare campione d’Italia, in caso di pareggio oppure di sconfitta dell’Inter.











© RIPRODUZIONE RISERVATA