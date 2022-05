Diretta Milan Atalanta/ Streaming video tv: tre punti per il sogno scudetto (Serie A)

DIRETTA MILAN ATALANTA: ROSSONERI A CACCIA DELLA VITTORIA

Milan Atalanta, sarà diretta dall’arbitro Daniele Orsato della sezione AIA di Schio. La gara in programma domenica 15 maggio alle ore 18:00 dallo stadio San Siro di Milano, è valida per la trentasettesima giornata di Serie A. I rossoneri arrivano a questa sfida, dopo l’esaltante successo del Bentegodi di Verona, in cui si sono imposti con il risultato di 1-3. Grazie a questa vittoria, la squadra di Stefano Pioli ha risposto all’Inter, mantenendo i 2 punti di vantaggio sui nerazzurri. Il Milan punterà quindi al successo nella gara odierna, e se ci riuscirà si avvicinerebbe alla conquista dello scudetto.

Diretta/ Atalanta Sassuolo Primavera (risultato 1-2) streaming video tv: fuori Kumi!

L’Atalanta arriva alla partita di San Siro, dopo la buona vittoria conquistata in casa dello Spezia, in cui sono usciti vincenti con il punteggio di 1-3. La squadra di Gian Piero Gasperini insegue la qualificazione alle competizioni europee, ed è quindi costretta a vincere per sperare di centrare l’obiettivo. I bergamaschi sono attualmente fuori dalla zona Europa, occupando l’ottava posizione con 59 punti, gli stessi di Fiorentina e Roma, con quest’ultime in vantaggio nella classifica avulsa. Sarà dunque una partita combattuta tra Milan e Atalanta.

Probabili formazioni Milan Atalanta/ Quote: Giroud centravanti (Serie A)

DIRETTA MILAN ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Milan Atalanta di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN ATALANTA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Milan Atalanta, con le due squadre che scenderanno in campo nella gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, potrà contare sul ritorno di Bennacer in mediana, con Kessié che si sposta sulla trequarti. Questa la probabile formazione titolare del Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

Probabili formazioni Milan Atalanta/ Diretta tv: chi sulla trequarti? (Serie A)

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, risponderà con il collaudato 3-4-1-2. In campo dovrebbero scendere gran parte dei protagonisti della buona prestazione dell’ultimo turno contro lo Spezia. In attacco spazio alla coppia Muriel-Zapata, con Pasalic che dovrebbe agire sulla trequarti al posto di Malinowsky. Ecco la probabile formazione titolare bergamasca, in vista della gara contro il Milan: Musso; Scalvini, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Milan Atalanta di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Secondo i pronostici, i rossoneri sono favoriti per la vittoria, infatti il segno 1, abbinato al successo del Milan è quotato 1.75. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 4.00. Sembra difficile anche la vittoria a San Siro dell’Atalanta, con il segno 2 quotato 4.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA