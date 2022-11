Milan e Puma celebrano i Paninari/ Nuova collezione streetwear ispirata agli anni ’80

Ac Milan e Puma hanno dato vita ad una interessante nuova collaborazione, presentando la nuova collezione streetwear ispirata al mondo dei Paninari, subcultura milanese diffusasi durante il magico periodo degli anni ’80. In quegli anni, numerosi ragazzi della “Milano bene”, riuscirono a creare un proprio stile che li differenziava dai coetanei e che è rimasto nell’immaginario collettivo. I Paninari si vestivano sostanzialmente con colori sgargianti, a cominciare dall’immancabile piumino Moncler, meglio se di un colore pastello, passando per le felpe e i maglioni Stefanel, la cintura El Charro e le Timberland. Puma ha voluto riattualizzare quegli anni, reinterpretandoli in chiave moderna in collaborazione con il Milan, città della patria dei Paninari.

“Con questa nuova collezione streetwear – si legge sul sito del Milan – PUMA e AC Milan offrono uno sguardo personale e intimo al Club fondato nel 1899, rendendo omaggio al fenomeno culturale dei Paninari, un look popolare che si è presto diffuso anche fuori da Milano e dall’Italia ed è diventato una delle principali influenze della moda degli anni ’80, creando uno stile che ancora oggi continua a essere un riferimento per designer e fashionisti – ulteriore testimonianza dello status di Milano come città di trendsetting e una delle capitali mondiali della moda”. La collezione è composta da t-shirt, felpe, giubotti molto “voluminosi”, le cosiddette puffer jackets, ma anche pantaloni e polo a maniche lunghe.

MILAN E PUMA, COLLEZIONE ISPIRATA AI PANINARI: LE DUE NUOVE SNEAKERS SVELATE

Sono state realizzate anche due apposite sneakers, leggasi le Puma RX-737 e le Puma Weekend, entrambe con la scritta “Solo Con Te”, slogan che da anni accompagna il Milan e i suoi tifosi. “La nuova collezione – aggiunge Ac Milan attraverso il sito ufficiale – abbraccia la direzione strategica intrapresa da AC Milan e PUMA, con i due brand che utilizzano lo stile, la moda e la cultura di Milano per sviluppare prodotti performance e off-pitch alla moda che traggono ispirazione dal caratteristico stile milanese”. La collezione è disponibile da oggi sul sito ufficiale della Puma, presso lo store online del club rossonero, in tutti gli store ufficiali del Milan e infine presso alcuni selezionati retailer.

Explore the world of the Paninari now with PUMA x AC Milan 🔙 #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/VvIBbFh779 — AC Milan (@acmilan) November 12, 2022













