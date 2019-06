Milan fuori dall’Europa League/ Sentenza Tas, tegola FPF: Torino in Europa

Ufficiale, Milan fuori dall’Europa League: pochi minuti fa è arrivata la sentenza del Tas. Sul sito del Tribunale Arbitrale dello Sport è stato annunciato che il club rossonero sarà estromesso dalle competizioni Uefa della prossima stagione 2019/2020. Come spiegato nella nota, sotto la lente di ingrandimento della Uefa sono stati accorpati i due trienni: il 2015-17 e 2016-18, con il Diavolo reo di non aver rispettato i paletti del Fair Play Finanziario. Dopo l’attesa degli ultimi giorni, in cui si è parlato di un accordo tra Milan e Uefa, è arrivata la notizia che anche Roma e Torino attendevano: i giallorossi, nella bufera per aver annullato il ritiro di Pinzolo, prendono il posto dei rossoneri e saltano automaticamente i preliminari, mentre i granata sbarcano in Europa League e partiranno dalla fase preliminare.

MILAN FUORI DALL'EUROPA LEAGUE

Ma non è finita qui. Come riporta Milan News, dopo il Consent Award tra Milan e Uefa il caso passa ora alla Camera Giudicante, che dovrà emettere una nuova sentenza sul caso. L’esclusione dalle competizioni Uefa della prossima stagione ha sanato le pene precedenti e ora la Camera Giudicante dovrebbe allungare di almeno un anno il termine per il raggiungimento del break even, spostandolo dal 2021 al 2022. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore. Il Torino, invece, agirà di conseguenza: il via alla stagione della formazione di Walter Mazzarri sarà il 26 luglio. Per questo motivo il ritiro verrà anticipato ai primi giorni del mese, visto che il 25 luglio ci saranno già i preliminari: Andrea Belotti e compagni affronteranno una tra Debreceni e Kukesi.

