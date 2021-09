Milan, Giroud positivo al covid/ Giocatore in isolamento domiciliare: salta la Lazio

Brutta notizia per il Milan e tutti i suoi tifosi: l’attaccante rossonero Olivier Giroud è risultato essere positivo al covid dopo un controllo. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera, così come da breve nota apparsa sul sito web della squadra di Milano: “AC Milan comunica che oggi Olivier Giroud è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state subito informate. Il giocatore sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario. Si precisa che Olivier non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari”.

Messias al Milan/ Chi è: alcol e incidenti, poi la rinascita con la moglie e i figli

Una tegola per la compagine allenata da Stefano Pioli, tenendo conto che il centravanti francese, sbarcato a Milanello durante il calciomercato estivo conclusosi due giorni fa, si era presentato al suo nuovo pubblico di San Siro con una splendida doppietta realizzata proprio in occasione della sfida contro il Cagliari di domenica sera. Dopo essersi sottoposto ad un tampone mentre si trovava nella propria abitazione, è giunto il triste esito di conseguenza lo stesso Giroud è stato costretto a rimanere in isolamento presso il proprio domicilio, per sottoporsi alla quarantena.

Capello “Donnarumma irriconoscente col Milan”/ “Via Lukaku-CR7? Inter-Juve alla pari”

GIROUD POSITIVO AL COVID, L’ATTACANTE DEL MILAN IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

L’ex attaccante del Chelsea sta comunque bene, e non vengono segnalati particolari condizioni fisiche, ma lo stesso verrà monitorato costantemente nei prossimi giorni fino a che il tampone non risulterà negativo. Fortunatamente per la squadra rossonera, il campionato è in pausa nel weekend per via dell’impegno della nazionale italiana, ma sicuramente il calciatore non ci sarà per la sfida del prossimo 12 settembre, in programma contro la Lazio alle ore 18:00, una sfida senza dubbio delicata, il primo big match per il Diavolo della stagione 2021-2022.

CALCIOMERCATO MILAN/ Sia Samu Castillejo che Andrea Conti cercati dai club di Genova

La squadra meneghina dovrebbe comunque riaccogliere Zlatan Ibrahimovic che proprio in questi giorni è tornato ad allenarsi, in vista appunto del ritorno in campo definitivo. In “caldo” anche Rebic, attaccante che quando chiamato in causa ha sempre risposto in maniera positiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA