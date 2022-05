Milan, prima fascia in Champions League dopo scudetto/ Beffa Inter, scivola in terza

Il Milan festeggia lo scudetto 2021-2022 e nel contempo si gode la prima fascia in vista dei sorteggi per la Champions League ventura. Nel caso in cui la società rossonera fosse finita seconda in campionato dietro all’Inter, si sarebbe giocato la coppa dalle grande orecchie in quarta fascia, con il rischio quindi di partecipare al classico “girone della morte”. Così facendo, invece, avrà maggiori chance di centrare la qualificazione agli ottavi di finale, cosa che dalle parti della Milano rossonera manca da parecchi anni. E se il Milan sarà testa di serie per il sorteggio del prossimo 25 agosto, situazione opposta invece in casa Inter, che dopo la prima fascia dello scorso anno dopo lo scudetto, cade in terza fascia.

Sarà comunque in buona compagnia, visto che troverà il Napoli, mentre la Juventus sarà in seconda fascia, potendo quindi sperare in un sorteggio più morbido. Al momento in prima fascia troviamo quindi il Milan, il Real Madrid, l’Entraicht di Francoforte (vincitore dell’Europa League), il Manchester City, il Bayern Monaco, il Paris Saint Germain e il Porto. Resta un posto vacante che potrebbe essere occupato dal Liverpool qualora sabato prossimo battesse le Merengues in finale, o nel caso di successo della squadra di Ancelotti, dall’Ajax.

MILAN, PRIMA FASCIA IN CHAMPIONS: ECCO SQUADRE E DATE

In seconda fascia troviamo invece Chelsea, barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Tottenha, Lipsia e Ajax o Liverpool, mentre in terza fascia spazio a Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar di Donetsk, Inter, Napoli, Benfica, Sporting Lisbona e Bayer Leverkusen. Infine la quarta fascia con Glasgow Rangers, Dinamo Zagabria/Trabzonspor/Malmo, Stella Rossa, Marsiglia, Olympiacos, Copenaghen, Brugge, Celtic.

Per quanto riguarda il calendario del torneo, il turno preliminare scatterà il 21 giugno, con il ritorno il 24, quindi il primo turno eliminatorio dal 5 luglio, poi il secondo dal 19 e il terzo dal 2 agosto. Infine i playoff, 16-17 agosto l’andata e 23-24 agosto il ritorno. La prima giornata vera e propria di Champions League scatterà fra il 6 e il 7 settembre, quindi il proseguo del cammino con gli ottavi dal 14 febbraio, i quarti dall’11 aprile, la semifinale dal 9 maggio e la finalissima il 10 giugno del 2023 allo stadio Ataturk di Istanbul.

