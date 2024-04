Milan si qualifica in semifinale se/ Europa League: quali risultati utili nel derby? (oggi 18 aprile 2024)

MILAN SI QUALIFICA SE… ALL’INTERVALLO SERVE L’IMPRESA

Dopo quarantacinque minuti allo stadio “Olimpico” è notte quasi fonda per il Milan. La squadra di Stefano Pioli è sotto di due reti per via delle marcature di Mancini e Dybala che, sommate alla sconfitta di misura dell’andata, rendono la vita dei rossoneri quasi impossibile. Ai lombardi, infatti, servirebbero ben tre reti nella ripresa per agguantare i tempi supplementari. Impresa ardua ma va ricordato che la Roma giocherà in dieci uomini per tutto il secondo tempo. (Agg. Giulio Halasz)

MILAN SI QUALIFICA SE… QUALI RISULTATI PER RIBALTARE IL DERBY ITALIANO?

Al bivio dell’intera stagione, questa sera sapremo se il Milan si qualifica alla semifinale di Europa League, un obiettivo fondamentale anche per il futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, oltre che evidentemente per continuare l’inseguimento a un trofeo che il Milan non ha mai conquistato nella propria storia, nemmeno quando si chiamava ancora Coppa Uefa. Il verdetto arriverà questa sera, naturalmente al termine di Roma Milan, partita di ritorno che sarà in programma allo stadio Olimpico alle ore 21.00. Sarà il terzo derby europeo per il Milan in due stagioni: ricordi dolci contro il Napoli, molto meno contro l’Inter, che incombe di nuovo con il derby di campionato che sarà lunedì sera e potrebbe valere la seconda stella per i nerazzurri, ma adesso i rossoneri devono solo cercare la qualificazione in Europa League.

La situazione di partenza non è di certo ideale, perché tutti ricordiamo il successo esterno della Roma per 0-1 giovedì scorso allo stadio Giuseppe Meazza, con il gol di Gianluca Mancini a decidere il match dopo avere già firmato il derby capitolino pochi giorni prima – i derby ricorrono davvero con grande frequenza in questo periodo, che siano sfide stracittadine nel campionato italiano oppure tra due squadre del nostro Paese in un contesto internazionale. Il Diavolo quindi avrà bisogno di una rimonta, ma adesso scopriamo in maggiore dettaglio quali sarebbero le modalità con le quali il Milan si qualifica alla semifinale di Europa League…

Abbiamo visto che si riparte da una sconfitta casalinga per 0-1 nella partita d’andata per i rossoneri, allora è facile fare i calcoli su quali siano i risultati utili per vedere il Milan che si qualifica alla semifinale di Europa League. Non servono infatti molti ragionamenti: ovviamente stasera all’Olimpico sarebbe il capolinea per l’avventura europea della formazione rossonera sia in caso di una nuova sconfitta sia in caso di pareggio, perché il segno X evidentemente non basterebbe a colmare il pur minimo passivo rimediato sette giorni fa dal Milan di Stefano Pioli, che tra oggi e lunedì si giocherà moltissimo anche a livello personale.

Tutto cambierebbe in caso di vittoria: tifosi e appassionati sanno che i gol in trasferta non fanno più la differenza in caso di parità di punteggio tra le due partite, di conseguenza in caso di vittoria rossonera con un gol di scarto il verdetto di Roma Milan dovrà essere affidato ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, se necessario. Infine, il ribaltone sarebbe completo già dopo 90 minuti se il Milan dovesse espugnare l’Olimpico con due o più gol di scarto.











