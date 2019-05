Milano, bimbo ucciso perché si lamentava/ Il padre gli aveva bruciato i piedi

Il bimbo di due anni e mezzo di Milano, ucciso dal padre negli scorsi giorni, è stato ammazzato perché si lamentava. Orrore su orrore dai verbali degli interrogatori ad Alija Hrustic, il 25enne nato a Firenze ma di origini croate, che due giorni fa ha ammazzato il proprio bimbo a mani nude: «Quando sono tornato a casa ho provato a dormire – il suo racconto agli inquirenti – ma non riuscivo perché lui si lamentava continuamente, allora mi sono alzato e gli ho dato dei pugni, forse anche dei calci… Sì ho visto che rantolava, non respirava… poi sono uscito, ma non pensavo che stava morendo, sono uscito in macchina e poi dopo… ho chiamato i soccorsi». Parole che fanno venire i brividi, ma gela ancora di più il sangue scoprire perché quel piccolo si lamentava: come riferito dall’edizione online del quotidiano Il Giorno, il bimbo era stato torturato dal padre la sera prima, gli aveva bruciato i piedi con un accendino. La madre li aveva fasciati in qualche modo ma Mehmed non riusciva a dormire perché le due estremità degli arti gli facevano ancora male e di conseguenza piangeva e si lamentava.

MILANO, BIMBO UCCISO PERCHÉ SI LAMENTAVA

Così Alija, che invece voleva riposare, si è alzato di notte ed ha iniziato a scagliare la sua furia contro quel piccolo, fermandosi solo quando non respirava più. La chiamata ai soccorsi è giunta alle ore 5:00 di mattina, ma secondo i medici che hanno soccorso il bimbo lo stesso era già morto da almeno un paio d’ore. I pm che lo hanno ascoltato in questi giorni raccontano di un uomo lucido, per nulla empatico, come se quello che avesse ucciso non fosse nemmeno suo figlio. Mehmed, che tutti conoscevano come Ronald, veniva picchiato e torturato da tempo, anche se solo l’autopsia stabilirà con esattezza da quanto tempo e cosa ha subito nelle ultime settimane quel povero bambino. Il 25enne di origini croate è stato fermato al Giambellino, quartiere di Milano, in compagnia delle due figlie di 3 e 1 anno, e agli inquirenti ha spiegato di aver fatto uso di droga prima di aver ucciso il bimbo.

