Milano CityLife, oggi l’inaugurazione del nuovo parco cittadino/ 28mila mq di verde

Verrà inaugurato oggi, 21 marzo 2023, primo giorno di primavera, il nuovo parco nel quartiere CityLife di Milano. L’amministrazione comunale ha organizzato una giornata fatta di sport e musica aperta ovviamente a tutti, per accendere i riflettori sul nuovo parco pubblico da 28mila metri quadrati, che andrà ad aggiungersi agli ettari già presenti per un totale di 156.500 metri quadri, pari a 23 campi da calcio.

Samuele 'Samu' Segreto, chi è il ballerino di Amici 2023 ed.22/ Attore nel nuovo film di Beppe Fiorello

Nella nuova area ci saranno ben 406 nuovi alberi e al suo interno si troveranno anche sei opere di artisti contemporanei a corredo del percorso artistico di Artline all’interno del parco, così come riferito da MilanoToday. Grazie al nuovo parco di CityLife si potrà completare la connessione pedonale fra il Centro Congressi di Fiera Milano e la piazza Tre Torri, nonché la stazione lilla della metro M5, quindi un importante snodo per tutti i residenti. La cerimonia di inaugurazione vedrà la presenza dell’assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi, del presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, dell’amministratore delegato di Generali Real Estate e presidente di CityLife, Aldo Mazzocco, e infine, dellìad di SmartCityLife, Roberto Russo.

Madonna di Trevignano/ C'è una quinta Madonnina che piange "In un centro congressi…"

MILANO CITYLIFE, NUOVO PARCO CITTADINO: LA NUOVA APP E I PERSONAL TRAINER

L’inaugurazione del nuovo parco di Milano CityLife sarà anche occasione per presentare la nuova applicazione SmartCityLife, perfetta per chi vive e frequenta il quartiere di modo da restare aggiornati sempre su tutti gli eventi organizzati. A riguardo nella giornata di oggi è previsto il concerto jazz di Ani Unplugged, nonché del pianista Mirko Signorile e del percussionista Alessandro Monteduro, live che si terrà dalle ore 13:00 di oggi, in piazza Tre Torri.

Sempre nel corso di questa giornata ci sarà uno spazio dedicato a chi vuole prendersi cura della propria forma fisica con personal trainer e allenatori, compresa Michela Coppa, noto personaggio della tv e da sempre promotrice di uno stile di vita sano. Presente, tra gli altri Valentina Barbieri, esperta di Functional Training ed Head Trainer di Home e Stefano Fontanesi, trainer e dottore in Scienze Motorie, formatore e coach.

LDA lascia la musica per il calcio Napoli?/ "Mi propongo a Spalletti e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA