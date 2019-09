Milano, “Non affitto a meridionali, io salviniana razzista”/ Respinta 28enne pugliese

Sta facendo il giro del web la vicenda riguardante la proprietaria di un’abitazione di Malvaglio, in provincia di Milano, che ha rifiutato di affittare la casa ad una pugliese perché “salviniana e razzista”, a sue parole. A denunciare la vicenda è stata la stessa 28enne di Foggia, in cerca di un alloggio nel milanese per stare più vicino alla sua fidanzata. “Cerco una casa in affitto, mi metto d’accordo con la proprietaria, una ragazza, di far partire il contratto ad ottobre – il racconto pubblicato sulla propria pagina Facebook – quindici giorni prima dell’inizio del contratto mi manda un messaggio dicendo che slitta di un mese trovando scuse poco credibili. In un secondo momento ricevo un altro messaggio che mi dice che la casa in affitto non può più darmela, perché preferisce venderla”.

MILANO, “NON AFFITTO A MERIDIONALI, IO SALVINIANA RAZZISTA”

A quel punto interviene nella trattativa, come sottolinea TgCom24.it, la mamma della stessa locatrice, che decide di far decadere definitivamente l’accordo con la foggiana: “Per me i meridionali sono sempre meridionali – le sue parole negli audio Whatsapp pubblicati dalla ragazza pugliese – anche nel 4000, non solo nel 2000. I meridionali, i neri i rom son tutti uguali. Guardi io son proprio una razzista al 100%. Ciò che importa – prosegue – è quello che c’è scritto sulla carta di identità, non è una svizzera, è una meridionale, è diverso”. La giovane in cerca di affitto “minaccia” di denunciare tutto via social, e la madre della locatrice replica senza problemi: “Sono salviniana razzista”. Un post che ovviamente ha creato non poche polemiche, e sono moltissimi coloro che hanno espresso la propria vicinanza alla 28enne di Foggia, e nel contempo, che hanno offerto il proprio alloggio. E la signora salviniana? Intervistata da “La Zanzara” ha voluto fare un passo indietro: “Non sono di Salvini – le sue parole – non sono di nessuno, mi ha fatto talmente sbroccare che non so neanche io perché mi è partito di dirle così. Ho anche parenti meridionali, non so come mi è uscito, il cervello mi è partito. Ho chiesto scusa alla giovane – conclude – ma lei non mi ha più risposto”.

