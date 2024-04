Milena Cantù e Claudia Cocomello, chi sono le ex mogli di Fausto Leali/ Due matrimoni e 4 figli

Milena Cantù, ex moglie di Fausto Leali: il boom nel Clan Celentano

Milena Cantù e Claudia Cocomello sono le ex mogli di Fausto Leali, oggi felicemente sposato con la vocalist Germana Schena. Il cantante, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nel salotto de La volta buona, è stato sposato per ben due volte prima di conoscere la Schena. La sua prima moglie è stata Milena Cantù, cantante attiva principalmente negli anni ’60 e celebre soprattutto per essere stata la “Ragazza del Clan” di Adriano Celentano.

Milena Cantù esordì nella musica collaborando proprio con il gruppo artistico del “Molleggiato”, con cui è stata fidanzata nei primi anni ’60 e debuttando nel Clan nel 1964 con Eh!, già (lasciami entrare). In seguito alla rottura con Celentano, che nel mentre aveva conosciuto Claudia Mori con la quale poi si sposò, la Cantù ruppe anche col Clan e avviò nel 1968 una collaborazione artistica con Fausto Leali. Nello stesso anno la coppia si sposò e, dal loro matrimonio, nacquero due figlie, Deborah e Samantha.

Claudia Cocomello, ex moglie di Fausto Leali: la nascita di Lucrezia e Francis Faustino

Fausto Leali e l’ex moglie Milena Cantù divorziarono poi nel 1983. Non furono rese note le cause della separazione ma, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel novembre 2022, il cantante aveva ammesso di averla tradita numerose volte: “Fedele mai. Avevo troppe occasioni, non si può dire sempre di no, ero un debole, che ci potevo fare? Ma tutte storielle passeggere”.

A seguire l’interprete di Mi manchi e Ti lascerò ha conosciuto la sua seconda ex moglie Claudia Cocomello, estranea al mondo dello spettacolo e della quale dunque non si conoscono sufficienti informazioni. Dal loro matrimonio sono nati Lucrezia e Francis Faustino, i due figli della coppia nonché il terzo e il quarto complessivo del cantante. Ora, invece, Leali è sposato con Germana Schena e quest’anno celebreranno il decimo anniversario di matrimonio.

