Milena Mancini, chi è l’attrice ed ex ballerina/ “Rinunciato per un po’ al lavoro per stare con i miei figli”

Chi è Milena Mancini, attrice ed ex ballerina ospite oggi a La volta buona: gli esordi

Chiude in bellezza la settimana Caterina Balivo con un ricco parterre di ospiti, e tra i vari ci sarà anche Milena Mancini, chi è? L’attrice è nota per avere recitato in tanti film per il cinema e la televisione di successo ma in pochi sanno che ha un passato da ballerina professionista ed è stata in un tour con artisti internazionali come Robbie Williams e Kylie Minogue. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Nata a Roma il 3 marzo del 1977, Milena dopo il diploma di scuola superiore ha iniziato a studiare recitazioni prima in Italia e poi negli Stati Uniti.

Grande fratello 2024: Anita Olivieri finisce in lacrime/ Il pensiero dell'ex Edoardo la allontana da Alessio

Parallelamente, però, Milena Mancini ha studiato anche danza e tornata in Italia ha iniziato a lavorare nel corpo di ballo in programmi come Buona Domenica, Tira & Molla e nel tour di Claudio Baglioni. Trasferitasi a Londra la sua carriera come ballerina decolla e viene scelta per i tour internazionali di Kyle Minogue, Ricky Martin e Robbie Williams. Il suo debutto cinematografico, invece, avviene con il film horror The Mark – Il segno della vendetta, diretto da Mariano Equizzi all’inizio degli anni 2000.

Gabriella Labate e la carriera da scrittrice/ Il suo primo libro e il supporto del marito Raf

Milena Mancini, chi è l’attrice e moglie di Vinicio Marchioni: “Rinunciato per un po’ al lavoro per stare con i miei figli”

Nella vita privata, Milena Mancini è sposata con Vinicio Marchioni, collega attore conosciuto sul set della serie Romanzo Criminale. I due si sono conosciuti e innamorati e nel 2011 è nato il loro primo figlio Marco mentre l’anno successivo il secondogenito Marcello. I due sono convolati a nozze nel settembre 2011 ed in una passata intervista concessa a IoDonna ha rivelato di essersi presa una pausa dal lavoro per dedicarsi esclusivamente ai figli.

Chi è il compagno di Wilma Goich?/ "Ho avuto diversi fidanzati, li ho lasciati tutti"

Milena Mancini ha confessato: “Non è stata una rinuncia. Io e Vinicio abbiamo deciso insieme di avere figli. Bisogna esserne consapevoli, non puoi farli e mollarli alle tate. Per Vinicio quello era un momento importante, è stato giusto così. Ben vengano le pause, se servono ad avere uno spessore diverso.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA