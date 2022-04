Milena Miconi attacca “Don Matteo 13″/ “Molto meglio far morire Laura che…”

Milena Miconi polemizza sulla serie “Don Matteo 13”: “Era meglio…”

Milena Miconi si è scagliata nelle scorse ore contro la serie “Don Matteo”. Milena Miconi aveva preso part alla serie si successo di Raiuno vestendo i panni di Laura, moglie del colonnello Anceschi, interpretato da Flavio Insinna. Il personaggio di Laura è però stato tagliato fuori. Una scelta che ha fatto infuriare non solo l’attrice ma anche il popolo del web contrario alla scelta della produzione. Nella puntata di ieri sera, il Colonello Anceschi ha fatto ritorno a Spoleto in compagnia della figlia Valentina. Nessuna traccia invece di Laura la cui assenza è stata giustificata con un pretesto che ha fatto infuriare i fan. La puntata infatti rivela come la donna abbia più volte tradito il marito, arrivando addirittura ad abbandonare la figlia quindicenne. Un comportamento che la stessa attrice ha stigmatizzato sui social. Laura Miconi è infatti intervenuta su Instagram scrivendo: “Moglie infedele e madre che abbandona la figlia. Ma chi ci crede che Laura Respighi abbia ripetutamente tradito il Capitano Anceschi abbandonando una figlia di 15 anni? Che la gente possa credere nella redenzione è giusto, ma che si possa bere qualunque cosa perché tanto è finzione, no. Molto meglio farla morire la povera Laura piuttosto che disegnarla come il peggiore degli archetipi femminili”.

Numerosi i commenti dei fan che hanno ritenuto inappropriata la scelta della produzione: “Avevo sentito della morte di Caterina Cecchini, ma adesso sentire che hanno rovinato così anche il personaggio di Laura proprio no!! È un insulto alla bella serie TV che era Don Matteo. Alle belle persone che erano i personaggi”, ha commentato uno dei tantissimi fan della Miconi. Altri invece si sono scagliati contro la Miconi ritenendo che se la sia presa per non essere stata chiamata.

Milena Miconi contro Flavio Insinna: “L’ho chiamato tempo prima…”

Milena Miconi aveva appreso per caso la scelta della produzione di cancellarla dalla serie “Don Matteo”. In un’intervista dello scorso anno a Vero Tv, l’attrice aveva rivelato di essere rimasta delusa del fatto di non essere riuscita a parlare con la produzione dell’eliminazione del suo personaggio: “In realtà non sono riuscita ad avere un colloquio per comprendere la scelta di far morire Laura Respighi”. Milena Miconi ha appreso questa notizia grazie al provino che la figlia Sofia avrebbe sostenuto per interpretare la figlia del Colonnello Anceschi: “Quando le hanno inviato la sceneggiatura, in un dialogo con il capitano si parlava della morte del mio personaggio. E’ stato facile tirare le somme. Mia figlia poi non ha superato il provino. Ha solo 19 anni e forse era troppo piccola per quel personaggio”, ha spiegato.

L’attrice però non porta alcun rancore tanto che ha confidato di aver inviato anche un messaggio a Flavio Insinna una volta saputo del suo ritorno nella serie Don Matteo: “Ho inviato un messaggio a Flavio Insinna per fargli i complimenti”. In un’intervista però a Fan Page l’attrice qualche tempo aveva rivelato di aver sentito Flavio Insinna. In quell’occasione il conduttore avrebbe risposto che non sentiva la produzione da tanto e non ne sapeva niente: “Immagino non avesse ancora ricevuto la chiamata o forse non mi ha voluto dire nulla. Però l’ho chiamato poco tempo prima che uscisse la notizia”, aveva spiegato l’attrice.











