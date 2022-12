Milena Miconi, chi è la concorrente GF Vip/ Attrice, debuttò in tv con Bagaglino: l’amicizia con Pamela Prati

Chi è Milena Miconi, dal bagaglino a concorrente del Grande Fratello VIP: segue le orme di Pamela Prati

Milena Miconi è una nuova concorrente del Grande Fratello VIP: l’attrice ha deciso di mettersi in gioco in questa nuova avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini. La cinquantunenne è un volto noto del mondo dello spettacolo: sia per quel che concerne le sue apparizioni al cinema sia per quanto riguarda invece la televisione. Dopo avere iniziato una carriera nel teatro, infatti, è sbarcata sul grande schermo con “Finalmente soli” nel 1997. A darle il successo a ridosso degli anni Duemila, però, è stato il Bagaglino con Pippo Franco, Leo Gullotta e Oreste Lionello. In molti la ricordano ancora per i suoi balletti.

Sofia e Agnese Graiani, figlie Milena Miconi/ "I miei sorrisi", sono uguali a mamma

La donna non ha mai dato adito a tanti gossip: ha, infatti, una relazione storica con lo sceneggiatore Mauro Graiani. In passato ha raccontato che quest’ultimo l’ha salvata da uno stalker. “Quando i giornali hanno iniziato a fotografarci a scrivere di noi, quell’uomo a poco a poco ha smesso di telefonare, fino a sparire”, aveva rivelato. I due si sono sposati nel 2019 dopo quasi vent’anni di amore e a distanza di qualche anno dalla nascita delle due figlie Sofia (nata nel 2003) e Agnese (nata nel 2010). La cerimonia si è svolta alle Terme di Caracalla ed è stata molto sobria. Al suo fianco, come testimone, c’era Matilde Brandi, collega nonché grande amica.

Marco Bellavia, la dolce dedica di Pamela Prati per il compleanno/ "All'uomo che.."

Milena Miconi crede nell’innocenza di Pamela Prati sul caso Mark Caltagiorone

Matilde Brandi non è l’unica amica di Milena Miconi conosciuta nel mondo dello spettacolo. L’attrice, infatti, da tempo ha un rapporto molto stretto con Pamela Prati, altro volto noto del Grande Fratello VIP. La showgirl, anche lei “primadonna” del Bagaglino, è stata eliminata dal reality show condotto da Alfonso Signorini lo scorso 10 novembre. Le due dunque non si incontreranno, ma probabilmente l’ex Vippona le farà sentire il suo sostegno.

È quello che d’altronde la cinquantunenne ha fatto negli anni scorsi, quando in televisione impazzava il Pratiful. In molte occasioni la nuova concorrente del programma di Canale 5 ha partecipato alle trasmissioni in cui si parlava del caso di Mark Caltagirone per difendere l’amica, sostenendo che quest’ultima fosse stata raggirata. Adesso che anche questa questione è stata chiarita nelle scorse settimane, potrà farsi conoscere tra le mura della casa più spiata d’Italia.

Orietta Berti distrugge Pamela Prati "Mark Caltagirone? Non crederò mai alla tua storia"/ Gelo in studio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA