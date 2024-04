Milena Miconi, chi è la figlia Sofia/ “Sta vivendo la sua sessualità in modo fluido”

Milena Miconi, chi è la figlia Sofia nata dall’amore con Mauro Graiani

Dall’amore tra Milena Miconi e Mauro Graiani è nata la figlia Sofia. La ragazza è appunto la figlia maggiore di Milena Miconi – oltre che sorella della più piccola Agnese – nata dal matrimonio con Mauro Graiani risalente allo scorso 2019. La giovane Sofia ha attualmente 20 anni, età che quasi coincide con l’unione dei suoi genitori. L’attrice e il regista televisivo hanno infatti deciso di convolare a nozze dopo 18 anni di fidanzamento, concretizzando appunto l’amore che oggi supera il ventennio. Sul conto di Sofia Graiani, figlia di Milena Miconi, le informazioni non sono molte, considerata la giovane età e la voglia di seguire il proprio cammino senza i rischi della eccessiva esposizione mediatica.

Riguardo al modo di vedere la sessualità della figlia, Milena Miconi ha svelato: “Non la vivo affatto male, anzi. Mi sono ritrovata spesso a parlarne con le mie ragazze e con i loro amici. Oggi non ci si innamora più del sesso, ma della persona, dell’emozione. Anche una delle mie figlie l’ho vista legarsi sia al mondo maschile sia a quello femminile. Finalmente non si guarda più chi e cosa sei, ma quello che trasmetti e questo l’ho imparato grazie a loro. Sono il sole e la luna, il giorno e la notte. Sofia ha 21 anni, mentre Agnese 14”.

La figlia di Milena Miconi si avvicina al mondo dello spettacolo

La figlia di Milena Miconi, Sofia, sogna di ripercorrere le orme della madre nel mondo dello spettacolo. La giovane figlia d’arte avrebbe iniziato a muovere i primi passi come attrice e principalmente a teatro, anche se ad ora non sono reperibili testimonianze e notizie che lo documentino con certezza. In riferimento alla vita sentimentale della figlia di Milena Miconi, vale il medesimo discorso; anche dando un’occhiata ai vari profili social, è difficile evincere se Sofia Graiani sia fidanzata oppure single.

Quello che è certo è che Milena Miconi e la figlia Sofia sono legate da un rapporto molto speciale, testimoniato anche da uno speciale incontro andato in scena al Grande Fratello Vip, nel quale la ragazza annunciò alla mamma anche il cambio di facoltà. “Visto che non mi piaceva tanto l’università, cambio facoltà, voglio fare psicologia, però adesso devo ricominciare. Per me è importante essere qui, visto che hai un sacco di dubbi sul fatto di essere una buona mamma, se sono qui vuol dire che sei perfetta” le parole della figlia di Milena Miconi.

