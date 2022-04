Milena Miconi/ “Da piccola ero piena di complessi. Grazie al Bagaglino…”

«Se me l’avessero detto, non ci avrei mai creduto. Io sono molto timida come carattere e come modo d’essere. Da bambina ero molto chiusa, appena mi facevano un complimento diventavo viola, mi chiudevo a riccio»: così Milena Miconi sulla sua straordinaria carriera nella lunga intervista rilasciata a L’ora solare.

L’attrice ha parlato del suo grande amore per Vasco Rossi, per poi ricordare il sogno da adolescente di fare la hostess per girare il mondo: «Amavo la libertà assoluta, l’idea di fare la hostess e di viaggiare mi piaceva tanto. Mi piaceva stare con la gente nonostante la mia timidezza, amavo trovarmi con le altre persone e chiacchierare con loro». Grande timidezza da bambina, ma non solo, ha aggiunto Milena Miconi: «Io ero piena di complessi, mi chiudevo spessissimo nella mia cameretta. Io ho sviluppato molto presto, ero alta e avevo le mie forme, e mi sentivo a disagio. Questo rapporto con me stessa era sbagliato, non mi piacevo assolutamente».

MILENA MICONI DAL BAGAGLINO ALLE FICTION

Tante le tappe del percorso artistico di Milena Miconi, non può mancare una battuta sul Bagaglino: «Io sono arrivata al Bagaglino inaspettatamente. Mi presentarono a Pingitore, feci un provino e mi prese. Fu una scuola tostissima. Ho imparato la disciplina dello stare al teatro. Oltre ad avere l’opportunità di vedere recitare grandi artisti, è stata una grande scuole». La showgirl capitolina ha poi avuto grande successo sul piccolo schermo grazie alle serie tv, da Carabinieri a Don Matteo: «La fiction è un altro modo di lavorare. Io ero molto decisa nel voler fare l’attrice – ha spiegato Milena Miconi – Il Bagaglino era stato un grande trampolino di lancio, ma non mi sentivo una soubrette. Io volevo recitare. Spesso chiedevo a Pingitore di mettermi qualcosa in più di recitazione nei miei pezzi».

