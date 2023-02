Milena Miconi: “Dopo nascita Agnese non lavoravo”/ “Ero in crisi, ho perso la casa”

Milena Miconi, durante la diretta del Grande Fratello VIP, ha parlato delle difficoltà avute nel corso della sua carriera, dopo che in settimana ha tracciato la sua particolare linea della vita. “Prima della mia seconda gravidanza ero una mamma ma anche una donna dello spettacolo. Dopo la nascita di Agnese, invece, non mi hanno più chiamata per lavorare e sono iniziati i problemi”, ha raccontato al conduttore Alfonso Signorini.

La sua carriera da showgirl ha subito una brusca interruzione. “Io e la mia famiglia abbiamo vissuto una caduta economica terribile. Abbiamo perso la casa, siamo stati costretti a tagliare tutte le spese. Non è stato però semplice. Prima di quel momento avevo sempre lavorato tantissimo, togliendomi grandi soddisfazioni. Improvvisamente è cambiato tutto, il telefono non ha più squillato”. Nonostante ciò, Milena Miconi non si è mai abbattuta e ha continuato a perseguire i suoi sogni. “Alla prima occasione ho ricominciato con il teatro, era solo una piccola parte. È stata però la mia rinascita. Piano piano siamo riusciti a recuperare. Non sono una che si abbatte, mi rialzo sempre. Non è stato semplice. Mauro però è molto positivo, riusciva a farmi sentire sempre al sicuro. Abbiamo affrontato insieme le difficoltà”.

Milena Miconi: “Dopo nascita Agnese non lavoravo”. Il rapporto con la famiglia

Milena Miconi, nel racconto della sua vita, ha parlato anche del legame con la sua famiglia di origine, che è stato di alti e bassi. Soprattutto durante l’infanzia. “Il rapporto con mia mamma è stato difficile, anche se abbiamo recuperato con la maturità. I miei genitori lavoravano tantissimo, io e mio fratello stavamo molto tempo da soli. Io mi ritrovavo di fronte alle mie angosce. Mia mamma non riusciva a darmi quello di cui avevo bisogno in quel momento. Ora abbiamo un bel rapporto, sono dei nonni straordinari. Nel momento del bisogno sono stati sempre presenti, ma nella vita quotidiana spesso no”, ha concluso.

