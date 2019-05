MILENA VUKOTIC E SIMONE DI PASQUALE/ Video, “Vorrei tanto vincere” (Ballando 2019)

Milena Vukotic e Simone Di Pasquale sono tra i favoriti alla vittoria finale di Ballando con le stelle 2019. L’attrice, volto noto dei film di Fantozzi e di Un medico in famiglia, è data dagli scommettitori come la vincitrice della quattordicesima edizione del dancing show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Sarà proprio così? Intanto durante la semifinale la coppia non ha brillato particolarmente, stando alle votazioni della giuria di esperti, che le hanno assegnato solo 35 punti. La coppia Vukotic & Di Pasquale si sono esibiti su un paso doble, che non è stato giudicato all’altezza delle precedenti prove di ballo. “Un paso indietro” commenta Selvaggia Lucarelli, che aggiunge: “Non c’era l’energia della musica. La musica pretendeva una forza che poi non abbiamo visto, nel ballo”.

Milena Vukotic a Ballando con le Stelle 2019: “è un misto di sensazioni…”

Nonostante i voti non proprio confortanti, la Pina di Fantozzi non ha perso l’entusiasmo e il sorriso. Anzi, ha insaccato il voto basso commentando il clip della sue esibizioni a Ballando 14: “Tutte le volte è stata una prima volta, con un’emozione che mi ha travolto. E’ un misto di sensazioni. Piacevole, però mi dà nuove ansie. Come se ne avessi bisogno…”. Milena Vukotic poi riflette su come è cambiata durante il percorso a Ballando: “Ho cominciato che ero contenta, perché era più che altro una sfida con me stessa. Adesso, la situazione si è capovolta. Sono riuscita ad andare oltre. A non curarmi degli sguardi di chi, senza dirlo, mi poneva dei limiti” e senza girarci troppo intorno ammette: “io vorrei tanto vincere. Con questa avventura della mia vita sono riuscita ad andare oltre, oltre le difficoltà, oltre gli sguardi di chi non approvata”.

Milena Vukotic: “a 84 anni, ho scoperto di essere bella”

L’avventura televisiva di Ballando 2019 ha sicuramente regalato a Milena Vukotic tantissime emozione. Come quando si è ritrovata, a sorpresa durante la semifinale, a condividere il palcoscenico con il marito Alfredo Baldi. L’attrice, conosciuta da tutti. per aver prestato il volto alla mitica Pina, moglie del ragionier Fantozzi, ha raccontato così la proposta di Milly Carlucci: “l’occasione è arrivata in un momento importante del mio percorso: mi cimento con l’arte che mi appassiona, come ai tempi in cui facevo danza. Sono davvero contenta di essere tornata a ballare”. Un percorso che le ha permesso, non solo di confrontarsi con la danza di cui è sempre stata una grande appassionata, ma anche con il proprio corpo. “Per tutti ero la Pina di Fantozzi, ma oggi a 84 anni, ho scoperto di essere bella” ha detto entusiasta la Vukotic che meriterebbe la vittoria più di tutti. Diciamolo!

Video, il Paso di Milena Vukotic e Simone Di Pasquale

© RIPRODUZIONE RISERVATA