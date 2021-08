Milk Crate Challenge bannata da Tiktok: “Troppo pericolosa”/ Si rischia la paralisi

La Milk Crate Challenge, la sfida delle casse del latte, è stata ufficialmente bannata da TikTok, il popolare social cinese di ByteDance. Come riportato dall’edizione online dell’agenzia Ansa, l’applicazione ha infatti annunciato di aver rimosso l’hashtag dedicato nonché tutti i video sul tema, ritenendo la sfida di cui sopra troppo pericolosa. Per coloro che non sapessero di cosa stiamo parlando, la Milk Crate Challenge consiste nel salire e scendere una piramide fatta appunto di casse di latte; il problema è che tale struttura risulta essere tutt’altro che stabile, di conseguenza, nella maggior parte dei casi, la prova si conclude con una dolorosa caduta, a volte con conseguenze anche gravi, ed è per questo che il social è dovuto intervenire per bloccare il trends negativo.

I video virali sono divertenti ma come commentano gli esperti “un collo rotto non lo è”. Sulla questione è intervenuto anche il famoso rapper Snoop Dogg, che ha descritto la challenge come il “ponte della morte”. Stando a quanto specificato da Rajwinder Deu, professore di chirurgia ortopedica presso la John Hopkins University, vista l’altezza delle casse del latte, all’incirca più di due metri, si rischiano lesioni per tutto il corpo, dalla testa ai piedi. “Molto dipende dalla caduta- sottolinea a riguardo Deu – dall’angolo in cui si cade e da quale parte del corpo colpisce per prima il suolo”.

MILK CRATE CHALLENGE BANNATA DA TIKTOK: “NON HA ALCUN SENSO QUESTA SFIDA”

Fra coloro che hanno tentato di affrontare la challenge, finendo però con esito negativo, si sono registrati polsi fratturati e legamenti strappati, ma stando agli esperti si può subire addirittura una lesione cerebrale o alla schiena, e le paralisi e i decessi sono considerati plausibili.

“Con l’aumento dei ricoveri per Covid in tutto il paese – ha commentato su Twitter Dipartimento della salute della città di Baltimora – controlla con il tuo ospedale di zona se hanno un letto disponibile, prima di provare la #milkcratechallenge”. Una comunicazione più che lecita tenendo conto che la pandemia di covid sta tornando a farsi sentire nelle ultime settimane negli Usa causa variante Delta. “Questa sfida – conclude Deu – non ha alcun senso dal punto di vista della sicurezza”.

