The Electric State, il nuovo film d’avventura dei registi di Avengers, combina una commedia con riflessioni filosofiche. “Si può riconoscere l’umanità nella tecnologia e si può riconoscere la disumanità negli esseri umani”, spiega Anthony Russo, il regista, per questa esclusiva anteprima prodotta insieme al fratello Joe. “Entrambe le cose sono possibili. Questa è la lotta” ha sottolineato ancora. The Electric State, che debutterà su Netflix all’inizio del 2025, vedrà come protagonista Millie Bobby Brown nel ruolo di Michelle, giovane alla ricerca del fratello perduto, che un tempo credeva morto.

All’inizio della storia, il fratello sembra aver rintracciato Michelle tramite un robot telecomandato che sembra una versione in latta a grandezza naturale del suo eroe di fantascienza preferito, Kid Cosmo. La protagonista vede nel drone l’anima del fratello che pensava scomparso. Michelle, allora, si mette in testa di trovarlo, aiutata da due amici, per capire cosa sia successo e risolvere il mistero del suo rapimento. Michelle, come raccontato dalla stessa attrice, “è ribelle e sì, non vuole seguire le regole ed è incredibilmente ferita perché sta affrontando molto dolore. Ma non è invincibile”.

Millie Bobby Brown: “Voglio che Michelle sembri fatta di pietra”

Millie Bobby Brown, attrice ventenne che ha cominciato a recitare in Stranger Things come Undici quando era appena diventata adolescente, ha detto di aver attinto alle sue esperienze personali per apparire dura nel suo personaggio. “Tecnicamente abbiamo entrambe la stessa età, quindi mi sono chiesta: quali sono i momenti in cui non mostrerei la mia debolezza? Quali sono i momenti in cui lo farei? E ho semplicemente giocato con questo”, dice. “Voglio davvero che mostri di essere fatta di pietra perché voglio che questa sia la percezione di chi è. Ma in realtà, man mano che la conosci, si ammorbidisce e si riscalda. E ho cercato di implementare in lei il più possibile le mie esperienze personali” ha concluso l’attrice.