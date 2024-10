Millie e Michele vicini alla rottura a Temptation Island 2024 settembre?

La rottura, per Millie e Michele, potrebbe essere vicina nel villaggio di Temptation Island 2024 settembre dove, questa sera, nel corso della nuova puntata, la coppia vivrà un momento davvero difficile. In particolare, sarà Michele a ritrovarsi di fronte alcune immagini della fidanzata che lo faranno infuriare fino a portarlo a compiere un gesto clamoroso all’interno del villaggio. Millie e Michele hanno deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia per la poca fiducia che lui nei confronti della fidanzata. Michele, infatti, è convinto che la fidanzata abbia atteggiamenti che una ragazza fidanzata non dovrebbe avere.

Millie, invece, è convinta di non fare nulla di male e di divertirsi insieme agli amici essendo una ragazza molto estroversa. All’interno del villaggio, Millie non si è imposta paletti e sta vivendo l’avventura nel villaggio in totale libertà rischiando, però, di mandare in fumo la sua relazione.

Michele furioso a Temptation Island 2024 settembre: cosa vede della fidanzata Michele

Come svelano gli spoiler della puntata di Temotation Island 2024 settembre in onda oggi, martedì 16 ottobre, in prima serata su canale 5, Michele, all’interno del pinnettu, vivrà un momento molto difficile. Michele, infatti, vedrà le nuove immagini della fidanzata insieme al single Alex con cui si lascia andare a parole che lasciano l’amaro in bocca al fidanzato.

“Ho passato una bellissima serata”, dice il single Alex. “chissà se ne passeremo altre”, risponde Millie che è molto vicina al tentatore. “Io ci sono. Devi decidere tu”, dice ancora il tentatore che lascia la porta aperta per una frequentazione anche fuori dal villaggio. “Penso che ci sarò anch’io”, ribatte Millie mentre lo sguardo di Michele diventa di fuoco al punto che, dopo aver lasciato il pinnettu, lancia per aria tutti gli oggetti che trova nel villaggio.

Michele chiede il falò di confronto a Millie?

Quello in onda questa sera sarà un Michele fuori di sé dalla rabbia al punto da avere una reazione forte. Negli spoiler, Filippo Bisciglia annuncia che, oltre a Mirco e Giulia, anche un’altra coppia potrebbe concludere il viaggio nei sentimenti già questa sera senza, tuttavia, dare indizi su chi possa essere la coppia in questione.

Dalla reazione di Michele, però, non è da escludere che possa essere proprio lui a chiedere il falò di confronto immediato alla fidanzata da cui è sempre più deluso.