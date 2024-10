Millie e Michele : cos’è successo a Temptation Island 2024 settembre

Millie e Michele hanno lasciato separati il villaggio di Temptation Island 2024 settembre, ma cos’è successo dopo che le telecamere si sono spente? I due sono tornati insieme o hanno deciso di continuare a percorrere due strade separate? Una domanda a cui il pubblico riceverà una risposta questa sera nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island 2024 settembre anche se, alla luce di quanto accaduto all’interno del villaggio, tutto farebbe pensare ad un addio definitivo.

Fidanzati da circa due anni, Millie e Michele hanno scelto di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia per la poca fiducia di lui nei confronti della fidanzata. Michele, infatti, all’interno del villaggio, ha più volte sottolineato di non gradire gli atteggiamenti della fidanzata che, a suo dire, si comporterebbe come se fosse single.

Millie e Michele: l’addio al falò di confronto a Temptation Island 2024 settembre

Durante il falò di confronto a Temptation Island 2024 settembre, Michele non ha nascosto la delusione per alcuni atteggiamenti della fidanzata Millie con il single Alex. “Con lei forse ho fatto chiodo schiaccia chiodo poi mi sono innamorato. Sono venuto qui per migliorare sulla gelosia e anche lei potrebbe darmi una mano evitando di comportarsi in modo che mi dà fastidio. Ho buttato giù tanti bocconi amari. All’inizio non era così si tratteneva di più. Mi ha deluso troppo e non posso perdonarla. Ha superato la linea, non posso tornare con lei“, le parole di Michele.

Millie, da parte sua, ha spiegato di essere ancora innamorata accusando Michele di non volere un futuro con lei. “Tu non vedi un futuro con me, non ti vuoi sposare e non vuoi avere figli”, l’accusa di Millie che ha poi dovuto accettare la decisione di Michele di lasciarsi.

Millie e Michele: cos’è successo dopo Temptation Island 2024 settembre

Dopo aver ascoltato la decisione di Michele, Filippo Bisciglia aveva commentato così la scelta del fidanzato di Millie: “Sei sicuro? Sei orgoglioso Michele? Secondo me tornerete insieme. Ne sono sicuro”. Ma cos’è successo effettivamente dopo Temptation Island 2024 settembre?

Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che i due non siano tornati insieme e che Millie sia stata avvistata in compagnia di Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon, attuale tronista di Uomini e Donne ed ex protagonista di Temptation insieme a Raul.