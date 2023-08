Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi 12 agosto 2023: ecco le cinquine vincenti

ESTRAZIONE MILLION DAY: NUOVO APPUNTAMENTO

Sabato 12 agosto, nuovo appuntamento con il solito Million Day, concorso che permette di vincere fino a un milione di euro. Ogni giorno il gioco ci sono due possibilità di tentare la fortuna: la prima estrazione avviene alle 13 mentre la seconda alle 20.30. Ogni giocata ha il costo di un solo euro mentre per giocare all’Extra Million Day basterà aggiungere un altro euro. Partecipando al concorso aggiuntivo si possono portare a casa fino a 100.000 euro che possono sommarsi a quelli del gioco principale. Al Million Day si partecipa scegliendo cinque numeri tra l’1 e il 55 e i numeri estratti sono cinque mentre per il concorso aggiuntivo, sono sempre cinque ma vengono estratti sui 50 non vincenti del concorso principale.

MILLION DAY, VINCITE MILIONARIE

Ancora nessun milionario ad agosto. Ogni giorno al Million Day si può vincere fino a un milione di euro ma nel mese in corso ancora nessuno è riuscito a raggiugnere la maxi cifra. Come ricordiamo spesso, si vince già indovinando due numeri ma chi gioca al Million Day spera di portare a casa il massimo, ossia un milione di euro. L’ultima volta la maxi cifra è stata raggiunta lo scorso 19 luglio, a Capo Rizzuto. Qualche giorno prima, l’11 luglio, aveva vinto un giocatore di Aradeo in provincia di Lecce. Il 6 luglio la fortuna aveva baciato uno di Roma e soltanto il giorno prima uno di Milano. A giugno si erano registrati tre i milionari mentre a maggio 2.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

5 – 6 – 34 – 35 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 12 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

3 – 16 – 38 – 52 – 55



NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

2 – 11 – 28 – 52 – 54



NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

1 – 6 – 18 – 20 – 25



