Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi 27 luglio 2023

OGGI ESTRAZIONE MILLION DAY E CINQUINA EXTRA MILLIONDAY: IN ARRIVO GRANDI VINCITE?

Prima di partire per le vacanze, non possiamo dimenticarci anche oggi, giovedì 27 luglio 2023, dell’appuntamento con l’estrazione del Million Day, che come di consueto è abbinato all’Extra MillionDay, l’opzione di gioco regala una possibilità di vincita in più ai giocatori. La regole per partecipare al concorso sono abbastanza facili. Per farlo dovrete recarvi nella vostra ricevitoria preferita oppure connettervi alla piattaforma online predisposta, dopo di ciò è sufficiente scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55. Le modalità sono tre: giocata semplice, giocata multipla e giocata sistemistica.

Il concorso consiste nell’indovinare la cinquina vincente che verrà estratta e i fortunati che ci riescono ottengono ben 1 milione di euro per il Million Day e 100 mila euro per l’Extra Million Day. È da tenere a mente però che anche i giocatori che ne indovinano solo una parte hanno diritto a dei premi minori. Per il gioco principale, ad esempio, chi fornisce 4 numeri esatti, riceve 1.000 euro. Nel caso in cui i numeri corretti della sequenza siano 3, invece, il premio scende a 50. Infine, per chi ne indovina soltanto 2, ci sarà un piccolo premio di consolazione pari a 2 euro.

MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

In attesa di scoprire se con la doppia estrazione di oggi, giovedì 27 luglio, qualche fortunato giocatore si aggiudicherà il milione in palio, andiamo a osservare le statistiche del concorso. Partiamo con quelle del Million Day. In vetta al podio dei numeri ritardatari c’è tuttora il 18, assente da ormai 36 estrazioni. A seguire c’è il 55, che è salito a 35 estrazioni. Al terzo posto c’è stato un sorpasso da parte del 42, che sale a 28 estrazioni di forfait e si piazza sul podio. Nella classifica dei numeri frequenti invece non molla il 54, arrivato a quota 43 presenze. Dietro sono ben distanti il 31, che ha una frequenza di 32 estrazioni, e la coppia composta dal 25 e dal 17, che hanno entrambi una frequenza di 31 estrazioni.

Passiamo adesso alle statistiche dell’Extra MillionDay. La tabella dei numeri ritardatari in questo caso vede ancora primeggiare il 20, che è salito a ben 50 estrazioni in assenza. A rincorrerlo ci sono il 30, assente da 41 estrazioni, e il 12, assente da 34 estrazioni. Tra i numeri frequenti invece in testa c’è il 38, che è apparso per 34 estrazioni, seguito dal 41, apparso per 33 estrazioni e dal 28, apparso per 31 estrazioni. Tutto è rimasto invariato nella tabella rispetto a ieri.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13.00

12 – 14 – 31 – 38 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13.00

3 – 19 – 22 – 25 – 50

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

