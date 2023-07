Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi 26 luglio 2023

OGGI ESTRAZIONE MILLION DAY E CINQUINA EXTRA MILLIONDAY

Il mese è ormai ai titoli di coda, l’ultima settimana è entrata nel vivo! E anche oggi, mercoledì 26 luglio 2023, non può ovviamente saltare l’appuntamento con l’estrazione del Million Day, che come di consueto è abbinato all’Extra MillionDay, l’opzione di gioco regala una possibilità di vincita in più ai giocatori. La regole per partecipare al concorso sono abbastanza facili. Per giocare infatti è sufficiente scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55. Le modalità sono tre: giocata semplice, giocata multipla e giocata sistemistica.

Estrazione Million Day/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 25 luglio 2023

Il concorso consiste proprio nell’indovinare la cinquina vincente e chi ci riesce vince ben 1 milione di euro per il Million Day e 100 mila euro per l’Extra Million Day. È da tenere a mente però che anche i giocatori che ne indovinano solo una parte hanno diritto a dei premi minori. Per il gioco principale, ad esempio, chi fornisce 4 numeri esatti, riceve 1.000 euro. Nel caso in cui i numeri corretti della sequenza siano 3, invece, il premio scende a 50. Infine, per chi ne indovina soltanto 2, ci sarà un piccolo premio di consolazione pari a 2 euro.

Million Day, numeri vincenti/ Le cinquine delle estrazione di oggi 24 luglio 2023

MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

In attesa di scoprire se con la doppia estrazione di oggi, mercoledì 26 luglio, qualche fortunato giocatore si aggiudicherà il milione in palio, andiamo a osservare le statistiche del concorso. Partiamo con quelle del Million Day. In vetta al podio dei numeri ritardatari c’è adesso il 18, assente da 34 estrazioni. A seguire c’è il 55, assente da 32 estrazioni. A completare il podio è il 38, assente da 27 estrazioni. Nella classifica dei numeri frequenti invece non molla il 52, arrivato a quota 42 presenze. Esso è seguito dal 31 e dal 25, che hanno rispettivamente una frequenza di 32 e 31 estrazioni.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 23 luglio 2023: le cinquine

Passiamo adesso alle statistiche dell’Extra MillionDay. La tabella dei numeri ritardatari in questo caso vede adesso primeggiare il 20, che è assente da ben 48 estrazioni. A rincorrerlo ci sono il 30, assente da 39 estrazioni, e il 12, assente da 32 estrazioni. Tra i numeri frequenti invece in testa c’è il 38, che è apparso per 34 estrazioni, seguito dal 41, apparso per 33 estrazioni e dal 28, apparsi per 31 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13.00

2 – 11 – 23 – 33 – 46

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13.00

16 – 26 – 37 – 38 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA