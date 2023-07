MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 25 luglio 2023

I NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Manca davvero poco all’estrazione dei numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay di stasera, martedì 25 luglio 2023! Questi momenti sono perfetti per studiare insieme le statistiche di gioco e cercare di indovinare quali saranno le prossime mosse dei numeri, in modo da avere maggiori opportunità di azzeccare la combinazione fortunata!

Cominciamo con il vedere insieme i numeri frequenti del MillionDay, che sono ufficialmente calcolati sulla base degli ultimi 365 giorni. In questa classifica troviamo il 15 a braccetto con il 17 che ha collezionato 30 presenze, poi il 25 e il 31 in coppia con 31 sorteggi a testa, e da ultimo il 54, apparso già 41 volte. Nell’Extra MillionDay tra i favoriti abbiamo invece il 45 con 26 estrazioni, il 24 che si è già fatto vedere 30 volte, il 28 comparso per 31 serate e il 38 che segna 33 partecipazioni assieme al 41, dominando così la classifica.

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Una volta capiti quali potrebbero essere i numeri favoriti dal gioco, dedichiamoci a esaminare la classifica dei numeri ritardatari, con l’obiettivo di cercare di capire quando saranno nuovamente scelti dalla Dea Bendata.

Se guardiamo al MillionDay notiamo la mancanza del 16 con 22 assenze, del 42 con 24 assenze, del 38 che non risponde all’appello da 25 turni, del 55 che latita da 30 estrazioni e del 18 che ha accumulato 32 ritardi. I grandi assenti della variante di gioco Extra MillionDay si dimostrano invece il 41 con 20 ritardi, l’11 che non risponde all’appello da 28 serate, il 12 con 30 assenze, il 30 che sfoggia 37 ritardi e infine il 20 che raggiunge le 46 assenze totali.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME SI GIOCA

Per prendere parte alle scommesse per il Million Day e l’Extra MillionDay dovrete recarvi nella vostra ricevitoria preferita oppure compilare la schedina online. Qui punterete su dei numeri compresi tra 1 e 55, servendovi di diversi sistemi di gioco: attraverso la giocata singola punterete su una cinquina completa, con la giocata plurima scommetterete su più di una cinquina (massimo dieci) mentre i sistemi integrale e ridotto vi faranno combinare dai 6 ai 9 numeri.

La variante di gioco Extra MillionDay vi consentirà di prendere parte a un’estrazione separata e che sarà basata sui 50 numeri esclusi dal sorteggio principale, da cui ne saranno pescati 5. I premi dell’Extra MillionDay si possono sommare a quelli vinti al Million Day, e per partecipare vi basta aggiungere 1 euro alla vostra giocata.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

8 – 13 – 21 – 31 – 45

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 25 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

6 – 18 – 43 – 54 – 55

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 25 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

