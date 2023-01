Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti, venerdì 27 gennaio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Manca davvero poco prima che abbia inizio l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, venerdì 27 gennaio 2023. Dopo aver appena incoronato il primo vincitore milionario dell’anno, che a Potenza ha azzeccano la cinquina completa il 26 gennaio 2023, le scommesse restano ancora aperte per tentare di replicare l’impresa. A questo proposito può essere utile analizzare le statistiche di gioco per comprendere meglio i numeri con cui si confronteranno gli scommettitori.

I numeri frequenti sono quelli pescati più spesso nelle ultime cinquanta serate e, nel Million Day, si tratta in particolare del 52 con le sue 40 presenze, del 26 e del 53 con le loro 42 estrazioni ciascuno, del 30 con 43 presenze alle spalle e del 9, sempre in vetta con 45 turni. Per l’Extra MillionDay troviamo invece il 22 con 36 turni, il 46 con 38 sorteggi, il 7 e il 32 in coppia con 40 presenze e il 5 con 41 estrazioni.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Le scommesse per oggi sono aperte fino alle 20.20 per il Million Day e l’Extra MillionDay, mentre l’estrazione dei numeri vincenti avverrà alle 20.30. Si potrà tornare a partecipare in vista di domani a partire dalle 20.35. c’è dunque ancora tempo per vedere l’altra statistica di gioco, quella dei numeri ritardatari.

Tra i grandi assenti del Million Day incontriamo il 7 e il 28 con 27 assenze, il 48 che non si presenta all’appello da 28 serate, il 41 che manca da 29 turni e il 40, che ha già collezionato 51 assenze. I numeri ritardatari della variante di gioco Extra MillionDay sono invece il 50 con 20 assenze, il 25 con 21 assenze, il 44 che ha evitato gli ultimi 27 turni, il 22 con 28 estrazioni mancate e poi il 27, che semina gli altri con le sue 38 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 27 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

