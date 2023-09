Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione 11 settembre 2023: i numeri vincenti

MILLION DAY, NUOVA ESTRAZIONE: CACCIA LA MONTEPREMI MILIONARIO

Nuovo appuntamento con il Million Day e l’estrazione doppia quotidiana. Come accade ogni giorno, il gioco che permette di vincere fino a un milione di euro dà una doppia possibilità di vincita: c’è infatti un’estrazione alle 13 e una alle 20.30. I premi del concorso sono molteplici: il più importante è appunto quello da un milione ma non è l’unico. Si vince già indovinato due numeri e i premi vanno a salire. Inoltre, è possibile giocare al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day, ossia un altro gioco che dà la possibilità di portare a casa fino a 100.000 euro. Per giocare a questo secondo concorso, si può puntare un ulteriore euro rispetto a quello primario. Ricordiamo che il gioco non va mai in ferie: si può giocare sempre, ogni giorno, anche nei festivi.

MILLION DAY, I NUMERI FORTUNATI

I numeri fortunati del Million Day, ossia quelli più frequenti, vengono calcolati sulla base degli ultimi 365 giorni. Vediamo allora quali sono quelli di oggi, 11 settembre. Il più frequente sul gioco principale è il numero 54 che si è visto in 52 estrazioni. Il 17 invece è il secondo, presente 49 volte. Al terzo posto il numero 37, presente 40 volte. Seguono i numeri 45 e 31, visti in 38 estrazioni. Per l’Extra Million Day, invece, il numero 41 è il più presente: ben 43 volte. È seguito dai numeri 38 e 13, che invece si sono visti 40 volte. Al quarto posto il numero 28, presente in 39 estrazioni. Infine, nella top five, il numero 18: presente in 38 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

12 – 16 – 17 – 28 – 51



(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

5 – 23 – 34 – 46 – 52

