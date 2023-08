Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione di oggi, giovedì 31 agosto 2023: i numeri vincenti

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVA ESTRAZIONE OGGI 31 AGOSTO

In questo giovedì 31 agosto, come ogni giorno l’appuntamento è con il Million Day ed Extra Million Day. Ci sono due estrazioni quotidiane, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30, come ogni giorno, festivi inclusi. Ricordiamo che in palio c’è fino a un milione di euro ma i premi sono tanti e si ottengono già indovinando due numeri. Ricordiamo che per giocare al Million Day basta scegliere cinque numeri, come sempre compresi tra l’1 e il 55: giocare è molto facile e costa un solo euro.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi mercoledì 30 agosto 2023: cinquine ed Extra

Si può giocare poi all’Extra Million Day, concorso aggiuntivo: anche qui basta puntare un euro e scegliere numeri compresi tra l’1 e il 55. Per il concorso secondario, i numeri verranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale: la vincita è più bassa rispetto al concorso primario e arriva fino a 100.000 euro.

MILLION DAY ED EXTRA, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 29 agosto 2023: ecco le due cinquine!

LE VITTORE TOP DEL MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY

Il Million Day permette di vincere fino a un milione di euro: come sempre ci sono due estrazioni al giorno, una alle 13 e una alle 20.30. L’ultima volta, a vincere era stato un giocatore di Sirmione, in provincia di Brescia, il 19 agosto: è l’unica vincita nel mese in corso, che sta per terminare. Infatti, la precedente vincita era stata esattamente un mese prima, a Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Sempre a luglio, l’11 aveva vinto invece un giocatore di Aradeo, a Lecce, mentre il 6 luglio era stato un giocatore di Roma a vincere un milione. Solo un giorno prima aveva vinto un giocatore di Milano. A giugno erano stati tre i milionari: a Pescara, Napoli, Settimo Milanese. Due invece le vittorie a maggio e sei ad aprile.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI ED EXTRA/ Estrazione di oggi lunedì 28 agosto 2023: le cinquine top

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

14 – 22 – 25 – 33 – 34

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

13 – 21 – 29 – 40 – 46

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–



(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–



(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA