Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione di oggi, mercoledì 30 agosto 2023: i numeri vincenti

MILLION DAY, NUOVE ESTRAZIONI: OGGI NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

Anche in questo mercoledì l’appuntamento è con il Million Day. Riuscirà oggi, 30 agosto, qualche fortunato ad ottenere il prestigioso premio? Ricordiamo che in palio c’è fino a un milione di euro ma i premi sono molti di più e si portano a casa già indovinando due numeri. Le estrazioni del Million Day sono come ogni giorno due, con la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Vengono estratti cinque numeri, come sempre compresi tra l’1 e il 55: giocare è molto facile e costa un solo euro.

MILLION DAY ED EXTRA, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 29 agosto 2023: ecco le due cinquine!

C’è poi anche la possibilità di giocare all’Extra Million Day, concorso aggiuntivo: anche in questo caso basta puntare un euro e scegliere numeri compresi tra l’1 e il 55. In questo caso i numeri verranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale: la vincita è più bassa rispetto al concorso primario, ma non meno interessante. Si possono infatti portare a casa fino a 100.000 euro.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI ED EXTRA/ Estrazione di oggi lunedì 28 agosto 2023: le cinquine top

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE

Come si può giocare al Million Day e all’Extra Million Day? Basta scegliere 5 numeri sui primi 55, mentre al concorso aggiuntivo si partecipa giocando un solo euro. In questo caso i numeri vengono estratti su quelli non vincenti del gioco principale. Ci sono poi vari tipi di giocata: quella semplice, per la quale basta scegliere 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, al costo di 1€. È possibile inoltre giocare in abbonamento fino ad un massimo di 20 estrazioni. C’è poi la giocata plurima per la quale si possono inserire nella stessa schedina fino a 10 giocate singole, ognuna di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi. Anche in questo caso è possibile giocare in abbonamento per un massimo di 5 estrazioni. Infine, troviamo la giocata sistemica che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi domenica 27 agosto 2023: la ‘doppia’ cinquina

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

1 – 15 – 17 – 22 – 23

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

11 – 24 – 30 – 35 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA