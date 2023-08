Million Day/ Estrazione di oggi martedì 29 agosto 2023

MILLION DAY, NUOVO APPUNTAMENTO

Nuovo appuntamento con il Million Day in questo martedì 29 agosto. Mentre l’estate volge verso il termine, cambiano forse le temperature ma non le abitudini. Infatti, anche oggi le estrazioni del Million Day sono come ogni giorno due, con la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. I numeri estratti saranno cinque e come sempre compresi tra l’1 e il 55: giocare è dunque semplicissimo e costa un solo euro.

Anche per l’Extra Million Day, concorso aggiuntivo, basta puntare un euro e scegliere anche in questo caso cinque numeri tra l’1 e il 55. Ricordiamo che per il gioco secondario, i numeri estratti saranno “scelti” dalla sorte sui 50 non vincenti del gioco principale. In questo caso si potrà vincere fino a 100.000 euro.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE

Giocare al Million Day è semplicissimo: vanno scelti 5 numeri sui primi 55, quelli compresi tra l’1 e il 55, per entrambi i concorsi: anche all’Extra Million Day, infatti, si partecipa allo stesso modo ma i numeri vincenti verranno estratti su quelli non vincenti del gioco principale. Entrambe le giocate costano un euro ciascuno. La giocata può essere di vari tipi: semplice, alla quale si gioca scegliendo una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, al costo di 1€. In questo caso si può giocare anche in abbonamento fino ad un massimo di 20 estrazioni. La giocata plurima consente invece di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ognuna di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi. Anche in questo caso è possibile giocare in abbonamento per un massimo di 5 estrazioni a un solo euro. Infine c’è la giocata sistemica che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

9 – 32 – 33 – 36 – 47

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

3 – 17 – 22 – 38 – 54

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

