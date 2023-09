MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI/ Estrazione martedì 5 settembre 2023: Extra con cinquine

MILLION DAY, NUOVA ESTRAZIONE DI OGGI 5 SETTEMBRE!

La nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, regalerà qualche vincita milionaria? Lo scopriremo tra poco. Ricordiamo intanto che è possibile controllare i numeri vincenti della giornata sul sito del Million Day, dove sono riportate anche interessanti statistiche, ma anche in questo articolo del Sussidiario.net. Infine, per chi ha avanzato una giocata in una tabaccheria o ricevitoria, è possibile recarsi fisicamente lì per controllare la giocata, consegnando proprio la schedina cartacea.

I NUMERI RITARDATARI DEL MILLION DAY

Passiamo ora ad una statistica del Million Day: quella dei numeri ritardatari assoluti. In pole c’è il numero 2 che manca da 18 estrazioni, seguito dal 4 che invece non si vede da 17. Il numero 30 manca da 12 estrazioni mentre il 44 e il 41 da 11. Sono 10 le assenze del numero 25 mentre 9 quelle del 42, 29 e 11. 7 assente per l’8. Per il Million Day invece il numero più assente è il 30, che manca da 39 volte. Per l’Extra Million Day, invece, il 4 manca da 42 estrazioni.

MILLION DAY TORNA OGGI CON UNA NUOVA ESTRAZIONE

Anche oggi, martedì 5 settembre, ci sono ben due appuntamenti con il Million Day, il gioco che permette di vincere fino a un milione di euro. Oggi, la somma a sei cifre sarà raggiunta da qualcuno in questo fortunato gioco? Le regole per partecipare sono poche e semplici: basta puntare un solo euro e scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. Gli estratti saranno infatti cinque.

Si può poi giocare anche al concorso aggiuntivo dell’Extra MillionDay che permette di portare a casa fino a 100.000 euro. anche in questo caso basterà scegliere cinque numeri, compresi tra l’1 e il 55: saranno poi estratti sui 50 non vincenti del gioco principale.

LE MAXI VINCITE CON MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Il Million Day offre due estrazioni al giorno con una doppia di possibilità di vincere un milione di euro grazie ad Extra MillionDay. La prima estrazione è alle 13 mentre la seconda alle 20.30. A settembre, già il 1 del mese un giocatore ha vinto un milione: è successo a Roma ma con una giocata online. Solo una, invece, la vittoria milionaria del mese di agosto: è accaduto a Sirmione, in provincia di Brescia, il 19 agosto.

La precedente estrazione di Million Day era avvenuta proprio un mese prima, a Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. L’11 luglio invece aveva vinto un giocatore di Aradeo, a Lecce. Il 6 luglio fortunata invece Roma e il 5 Milano. Tre i milionari di giugno, a Pescara, Napoli, Settimo Milanese.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

2 – 3 – 18 – 28 – 30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 5 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

4 – 8 – 17 – 25 – 39



(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

17 – 24 – 26 – 35 – 37

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 5 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

6 – 12 – 16 – 19 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











