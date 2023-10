Million Day ed Extra Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi giovedì 5 ottobre 2023

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI 5 OTTOBRE

Come ogni giorno l’appuntamento è lo stesso di sempre con il Million Day. In questo giovedì 5 ottobre, riuscirà qualcuno a portare a casa la maxi cifra da un milione di euro, massimo premio in palio per il concorso? Come ogni giorno, sono due i concorsi ai quali i giocatori potranno partecipare sperando di portare a casa la maxi somma da sei cifre: il primo è 13 mentre il secondo alle 20.30. In entrambe le estrazioni l’obiettivo di tutti i giocatori è quello di indovinare i cinque numeri che permetterebbero appunto la vittoria da un milione: questa non è però l’unica del concorso, poiché si vince già indovinando due numeri. Ovviamente, il premio aumenta con il crescere dei numeri indovinati. C’è poi anche la possibilità di giocare all’Extra Million Day, concorso aggiunto al quale si può partecipare con un ulteriore euro. I numeri da scegliere, per entrambi i concorsi, sono 5 e sono compresi tra l’ 1 e il 55.

Estrazione Million Day/ Arrivano le cinquine dei numeri vincenti di oggi 4 ottobre 2023

DOVE GIOCARE AL MILLION DAY

Come giocare al Million Day? Occorre sapere che esistono diverse opzioni per partecipare al concorso: si può infatti giocare da più dispositivi, ognuno dei quali consente di scegliere l’opzione preferita. Sicuramente il metodo più immediato per tanti giocatori è quello di recarsi nelle ricevitorie autorizzate, per giocare dal vivo tramite la compilazione di una schedina. Si può fare però anche tramite i rivenditori online. Possibile infatti anche puntare sull’App My Lotteries, veloce e semplice. Giocare comodamente da casa è facile: per partecipare alle estrazioni è sufficiente affidarsi a uno dei rivenditori online del Million Day. Bisogna però avere un conto gioco o crearne uno nuovo: è possibile farlo in qualsiasi momento e poi scegliere i cinque numeri sui quali si vuole puntare per sfidare la sorte e tentare di vincere un milione di euro.

Estrazione Million Day: i numeri vincenti/ Ecco le cinquine di oggi 3 ottobre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Million Day: i numeri vincenti/ Le cinquine dell'estrazione di oggi 2 ottobre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

6 – 18 – 29 – 39 – 40

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

13 – 16 – 23 – 48 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA