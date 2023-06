Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi giovedì 29 giugno 2023

OGGI ESTRAZIONE MILLION DAY E CINQUINA EXTRA MILLIONDAY

Il mese sta ormai per finire e anche oggi, giovedì 29 giugno 2023, non può mancare l’appuntamento con l’estrazione del Million Day, che come di consueto è abbinato all’Extra MillionDay, l’opzione di gioco regala una possibilità di vincita in più ai giocatori. La partecipazione al concorso prevede delle regole piuttosto facili. Per giocare infatti è sufficiente scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55. Le modalità sono tre: giocata semplice, giocata multipla e giocata sistemistica.

Il gioco consiste proprio nell’indovinare la cinquina vincente e chi ci riesce vince ben 1 milione di euro per il Million Day e 100 mila euro per l’Extra Million Day. Anche i giocatori che ne indovinano solo una parte hanno diritto a dei premi minori. Per il concorso principale, ad esempio, chi fornisce 4 numeri esatti, riceve 1.000 euro. Nel caso in cui i numeri corretti della sequenza siano 3, invece, il premio scende a 50. Infine, per chi ne indovina soltanto 2, ci sarà un piccolo premio di consolazione pari a 2 euro.

MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

In attesa delle estrazioni odierne andiamo a osservare le statistiche del concorso. Partiamo con quelle del Million Day. In vetta al podio dei numeri ritardatari c’è adesso il 28, assente da 40 estrazioni. A seguire appaiono il 48, assente da 36 estrazioni, e a pari merito il 5 e il 4, assenti da 32 estrazioni. Nella classifica dei numeri frequenti invece continuano ad essere in testa insieme il 54 e il 15, che si sono ripetuti per 26 estrazioni, seguiti dal 43, che è apparso per 25 estrazioni e dal 17, che è apparso per 24 estrazioni.

Passiamo adesso alle statistiche dell’Extra MillionDay. La tabella dei numeri ritardatari in questo caso vede ancora primeggiare il 53, assente da ben 62 estrazioni. Nel podio si piazzano anche l’8, assente da 47 estrazioni, e il 17, assente da 43 estrazioni. Tra i numeri frequenti invece in testa c’è il 41, che è apparso per 31 estrazioni, seguito dal 12 e dal 28, apparsi per 22 estrazioni, e dal 42 e dal 38, apparsi per 21 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13.00

9 – 14 – 16 – 39 – 45

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13.00

4 – 6 – 22 – 28 – 38

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

–

