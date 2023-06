Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi venerdì 16 giugno 2023: ecco i numeri vincenti

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: L’ESTRAZIONE ODIERNA

Ogni giorno è possibile giocare al Million Day, dal lunedì alla domenica, poiché si tratta di un concorso quotidiano. Ci sono due estrazioni quotidiane, sia per il Million Day sia per l’Extra MillionDay. I due appuntamenti sono alle 13 e poi il secondo alle 20.30. Le regole sono molto semplici: basterà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e inoltrare la giocata attraverso il sito internet oppure recandosi in ricevitoria. La giocata può essere semplice, quindi con la scelta dei cinque numeri favoriti, ma anche plurima o sistemica, che permette ulteriori combinazioni.

Estrazione Million Day/ Le cinquine di oggi 15 giugno 2023: scopri i numeri vincenti

Aggiungendo un altro euro è possibile giocare anche al concorso dell’Extra MillionDay: così facendo si possono vincere fino a 100.000 euro. Dopo l’estrazione, per controllare i numeri, basterà andare sul sito internet e controllare se la propria giocata sia vincente. Ci si potrà recare inoltre in ricevitoria.

Million Day, numeri vincenti/ Le cinquine dell'estrazione di oggi mercoledì 14 giugno 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE MAGGIORI VINCITE

Il Million Day permette di portare a casa fino a un milione di euro. Questo vuol dire che con un solo euro, si potrebbe vincere una cifra maxi che permetterebbe di svoltare di certo la propria vita. E sono tanti i giocatori che riescono a farlo. L’ultimo è stato a Settimo Milanese, in provincia di Milano, il 7 giugno. E ancora, il 22 maggio, aveva vinto un giocatore di Roma.

Il 18 maggio aveva vinto invece un fortunato di Gela, primo nel quinto mese dell’anno, poiché il precedente era stato a Ischia, in provincia di Napoli, il 28 aprile. A Gagliole, invece, aveva vinto un altro giocatore ben dieci giorni prima. Aprile mese fortunato, con ulteriori vincite a Casagiove e Montescaglioso così come Pachino e Fomigine.

Million Day, numeri vincenti/ Scopri l'estrazione di oggi 13 giugno 2023

MILLION DAY, I NUMERI RITARDATARI

Per decidere quali numeri giocare al Million Day, a volte le statistiche possono dare una mano. Vediamo i numeri ritardatari, che ci daranno una panoramica su quali siano i numeri meno visti nel gioco. In assoluto, tra i due concorsi, c’è in pole il 26 che manca da 27 estrazioni, seguito dal 40 e dal 32, che non si vedono da 15. 12 assenze per il 29 mentre a 11 c’è il 24. Da 9 estrazioni mancano il 22, il 18, il 5, il 4 e il 2. Per i singoli concorsi, sul Million il 26 non si vede da 54 estrazioni seguito dal 24 a quota 40 assenze e dal 23 a 30. Per l’Extra Million Day il 15 non si vede da 54 estrazioni, il 53 da 41 e il 21 da 39.

ESTRAZIONE MILLION DAY: COME SI VINCE

L’appuntamento con il Million Day è quotidiano. Si tratta di un gioco al quale si può partecipare dal lunedì alla domenica, con doppio appuntamento, sia per il Million Day sia per l’Extra MillionDay. La prima estrazione è alle 13 mentre la seconda alle 20.30 e la vincita massima è di un milione di euro. Anche in questo venerdì 16 giugno è possibile puntare sulle proprie cifre fortunate per sperare di portare a casa un milione. Le regole sono molto semplici: basterà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e inoltrare la giocata attraverso il sito internet oppure recandosi in ricevitoria, al solo costo di un euro. Sarà poi necessario aspettare le 13 o le 20.30 per scoprire se si è tra i vincitori: a quell’ora vengono infatti resi noti i numeri vincenti. La giocata può essere di tre tipi: semplice, plurima o sistemica.

QUALI SONO I PREMI DEL MILLION DAY

Nuovo appuntamento con l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay. Anche oggi ci sarà quella delle 13 e delle 20.30, come ogni giorno. In attesa dei primi numeri vincenti, scopriamo qualche curiosità riguardo il gioco che permette di vincere fino a un milione di euro puntando un solo euro. La somma massima, come abbiamo detto, è quella di un milione, che si porta a casa indovinando cinque numeri su cinque. Però non si vince solamente se si indovinano tutti i numeri, bensì già centrandone 2. Se invece se ne indovinano quattro, si vincono mille euro, mentre con 3 ben 50. Chi indovina i due numeri porta a casa soltanto due euro. Ci sono poi i premi dell’Extra Million Day, che permette di portare a casa 100 mila euro centrando la cinquina, mille con 4 numeri indovinati 100 con 3 numeri e 4 con 2.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

11 – 19 – 30 – 38 – 46

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

22 – 33 – 40 – 45 – 47

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

8 – 24 – 36 – 44 – 54



(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

20 – 25 – 27 – 38 – 43

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA