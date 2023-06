Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi venerdì 30 giugno 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: L’ESTRAZIONE ODIERNA

Ogni giorno il Million Day offre si può giocare dal lunedì alla domenica. Si tratta infatti di un concorso quotidiano che permette ogni giorno di vincere fino a un milione di euro con un solo euro giocato. Le estrazioni quotidiane sono due, sia per Million Day sia per l’Extra Million Day, il concorso aggiuntivo al quale si può giocare con un solo euro in più. Ci sono due concorsi: uno alle 13 e il secondo alle 20.30. Nel caso dell’Extra Million Day, invece, i numeri estratti sono cinque e saranno estratti sui 50 non vincenti al gioco principale. Per giocare basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. La giocata si può inoltrare attraverso il sito internet oppure recandosi in ricevitoria. Basterà invece andare sul sito del Million Day o in ricevitoria o consultare questo articolo per scoprire i numeri vincenti.

MILLION DAY, VINCITE MILIONARIE

Giocare al Million Day vuol dire poter vincere premi importanti, fino a un milione di euro. L’ultimo vincitore milionario è arrivato pochi giorni fa il 22 giugno, a Pescara. A vincere un giocatore che ha puntato sui numeri 1, 22, 25, 32 e il 53. Parliamo del 258° milionario. Il 257° era arrivato il 16 giugno, a Napoli, mentre il 7 giugno aveva vinto un giocatore di Settimo Milanese. A maggio sono stati due i milionari: il 22 maggio a Roma, mentre quello precedente il 18 a Gela. Vari i vincitori del massimo premio ad aprile, tra Ischia, Gagliole, Casagiove, Montescaglioso, Pachino e Formigine. Nell’estrazione di ieri, 29 giugno, nessuno ha vinto un milione di euro.

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

2 – 3 – 13 – 15 – 51



NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

2 – 3 – 13 – 15 – 51

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

51 – 4 – 20 – 33 – 45 – 47

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

51 – 4 – 20 – 33 – 45 – 47

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

4 – 25 – 39 – 47 – 54



NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

4 – 25 – 39 – 47 – 54

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

3 – 42 – 44 – 49 – 51



NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

3 – 42 – 44 – 49 – 51

