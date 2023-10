Million Day ed Extra Million Day/ I numeri vincenti di oggi lunedì 2 ottobre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVA DOPPIA ESTRAZIONE

Anche in questo lunedì l’appuntamento è quello di sempre con il Million Day, il gioco che permette di vincere fino a un milione di euro. Come ogni giorno, ci sono due possibilità di sfidare la sorte e vincere un milione di euro. Ci sono infatti due estrazioni: la prima alle 13.00 e la seconda alle 20.30. Il concorso offre ogni giorno la possibilità diventare milionari, festivi compresi. La cifra da un milione di euro si può vincere indovinando tutti e cinque i numeri da giocare ma non è l’unica possibilità di portare a casa qualche bel premio: infatti è possibile anche vincere somme più bassi già indovinando due numeri. Ovviamente, più se ne indovinano, più soldi si portano a casa.

C’è inoltre anche il concorso aggiuntivo, quello dell’Extra Million Day, che invece mette in palio fino a 100.000 euro. Per entrambi i concorsi basta puntare un solo euro scegliendo cinque numeri. In entrambi i casi devono essere compresi tra l’1 e il 55 ma per l’Extra Million Day saranno estratti sui non vincenti del primo concorso.

MILLION DAY: VINCITE E MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Al Million Day si può vincere fino a un milione di euro ma i premi partono già indovinando due numeri. Come ricordiamo spesso, infatti, sono tante le categorie di vincita che permettono ai giocatori di portare a casa qualche somma interessante. Ma come si riscuotono le giocate una volta vinto? Il pagamento spesso avviene tramite scontrino cartaceo, mentre nel caso delle giocate online è differente il procedimento. Per poter incassare il premio, il pagamento ha diverse modalità, a seconda dell’importo del premio. Per le vincite di bassa fascia, la somma viene accreditata direttamente sul conto gioco associato alla giocata vincente. Per incassare la vincita è possibile effettuare un prelievo dal conto gioco. Se invece si parla di premi di fascia alta, il titolare del conto deve presentare una richiesta di riscossione vincite MillionDAY presso gli sportelli bancari convenzionati o direttamente all’Ufficio Premi IGT Lottery S.p.A., fornendo la documentazione richiesta, come spiega il sito ufficiale del Million Day.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

17 – 18 – 25 – 31 – 39

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

9 – 11 – 21 – 22 – 34

