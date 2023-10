Million Day/ Numeri vincenti: la nuova estrazione di oggi, domenica 1 ottobre 2023

NUOVA CACCIA AI PREMI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

La caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day riparte oggi, domenica 1 ottobre 2023, e resta indissolubilmente legata a quella per il primo premio che mette invece in palio Extra MillionDay. Anche se quella odierna è tradizionalmente per molti una giornata di riposo, lo stesso non si può dire della dea bendata, che ha il suo bel da fare tra numeri vincenti e premi da assegnare. Quello di oggi, dunque, potrebbe essere il giorno fortunato per smuovere il contatore delle vincite da un milione, fermo da sabato 16 settembre 2023, quando ci fu una vincita milionaria, per la precisione la 268esima, nell’estrazione serale del Million Day.

Sì, perché l’appuntamento non è solo quello delle ore 20:30. Ogni giorno, infatti, si tiene un’estrazione di Million Day ed Extra MillionDay alle ore 13. Poi in serata una nuova occasione di vincita. Dunque, potete scegliere quando tentare la fortuna o se farlo in entrambe le occasioni che vengono offerte. A voi la scelta, purché venga fatta responsabilmente.

COME SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Le tipologie di gioco al Million Day non mancano, poi scopriremo come si gioca anche ad Extra MillionDay. Partiamo dalla giocata singola, per la quale vanno solo scelti 5 numeri compresi tra 1 e 55. Quella plurima è altrettanto semplice, perché è formata da più giocate singole. Più articolata la giocata sistemistica, perché dovete scegliere tra sistema integrale e ridotto. Nel primo caso, dovete scegliere da un minimo di 6 numeri fino ad un massimo di 9 numeri.

Nell’altro caso, invece, si ha la possibilità di scegliere da un minimo di 6 numeri ma con la possibilità di partecipare alle estrazioni con una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati. Per aggiungere l’opzione Extra MillionDay è sufficiente barrare l’apposita casella. Lo si può fare anche per il gioco online del Million Day. A proposito dei premi, vi ricordiamo che quelli dell’opzione di gioco si vanno a sommare a quelli del gioco principale, perché l’extra è un’estrazione indipendente. Per questo parliamo di doppia occasione di vincita.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 1 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 OTTBRE 2023 DELLE ORE 13

17 – 18 – 41 – 45 – 47

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 1 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

6 – 36 – 40 – 48 – 53

