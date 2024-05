Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle cinquine di oggi 25 maggio 2024

Il weekend è finalmente arrivato e nell’attesa dell’estate – ormai manca poco – c’è qualcuno che spera in una vincita utile a pianificare al meglio le vacanze. È per questo motivo che in molti non rinunciano alla quotidiana partecipazione al Million Day e all’associato Extra Million Day. Il concorso che mette in palio 1 milione di euro è irresistibile. Sicuramente con questa cifra si può partire per qualsiasi destinazione e togliersi non pochi sfizi. Allora andiamo subito a caccia del milionario. L’appuntamento è fissato anche oggi, sabato 25 maggio 2024. Le occasioni per aggiudicarsi i premi messi in palio da questo gioco sono come sempre due: alle 13 e alle 20.30.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle cinquine di oggi 24 maggio 2024

Non resta che scegliere cinque numeri tra 1 e 55 secondo le diverse modalità a disposizione nelle fasce orarie a disposizione (ovvero fino a poco prima delle estrazioni e subito dopo) e incrociare le dita. A farcela, dalla data di lancio del concorso, sono stati 286 giocatori. In migliaia ci hanno però provato, magari aggiudicandosi premi minori, che tanto minori non sono. Il montepremi messo in palio quotidianamente è infatti di grande entità e può essere suddiviso in modo piuttosto interessante. Se non indovini tutta la combinazione, dunque, non disperare: potresti ugualmente essere diventato ricco, anche se non milionario. In tal senso, è utile sapere che esiste un sistema di verifica vincite automatico sul sito del Million Day. Inserendo il numero di serie della propria schedina, è possibile visualizzare immediatamente l’esito del concorso. Chissà che proprio oggi non sia la volta buona.

Numeri vincenti Million Day/ Tutte le cinquine dell'estrazione di oggi 23 maggio 2024

MILLION DAY: SCOPRIAMO LA COMBINAZIONE VINCENTE DI OGGI

ORE 13.00

MILLIONDAY: 19 – 25 – 31 – 42 – 54

EXTRA MILLION DAY: 13 – 21 – 22 – 28 – 29

ORE 20.30

MILLIONDAY: 8 – 41 – 50 – 52 – 54

EXTRA MILLION DAY: 2- 25 – 28 – 48 – 55

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 22 maggio 2024: ecco le cinquine

© RIPRODUZIONE RISERVATA